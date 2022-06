La ville de Toronto appelle les utilisateurs de ses services des « clients ». Si c’est le cas, je veux récupérer mon argent

La semaine dernière, l’un des « Hunger Games » civiques annuels de Toronto a commencé et s’est terminé en quelques minutes : des parents essayant d’inscrire leurs enfants en ligne à des cours de natation. Quelques places ouvertes et plusieurs milliers de personnes en lice pour eux, les parents ont signalé que la compétition était terminée dans les cinq minutes suivant l’ouverture de 7 heures du matin. Ce genre de concours et de rareté se produit plusieurs fois par an pour divers programmes.

Le forum en ligne de mon propre quartier discutait récemment du processus ardu de réservation des foyers au parc local, quelque chose qui était auparavant plus facile, avec plus de personnel pour aider à soutenir le processus. Aujourd’hui, un appel est passé au département «services à la clientèle» de la ville de Toronto et, après une très longue attente, une réservation peut être effectuée si disponible et les frais payés. Pour un petit groupe de 25 personnes maximum, c’est 29,86 $, plus 27 $ pour l’assurance. Beaucoup plus si votre groupe ou votre famille est plus grand.

Ce sont, bien sûr, des parcs publics, qui nous appartiennent tous, mais je suis frappé par le mot « client » ici. Le client implique une relation professionnelle et commerciale. Les avocats ont des clients, mon coiffeur fait référence à ses clients et les clients des magasins et des restaurants sont souvent appelés clients. L’utilisation du mot client, comme beaucoup de mots, est fluide, mais il y a quelque chose de profondément insidieux à appeler les habitants d’une ville, les gens qui sont au cœur de la ville elle-même, les clients.

C’est le jargon des affaires et le double langage qui sont conçus pour jouer dans l’idéologie illusoire selon laquelle le gouvernement devrait être géré comme une entreprise, mais si notre relation avec la ville était en fait une transaction commerciale, nous pourrions emmener nos affaires ailleurs. Le gouvernement a le monopole sur de nombreux services, comme il se doit, car il doit servir tout le monde dans la ville, pas seulement la population ou la clientèle particulière qui en fait un profit.

Sommes-nous des citoyens ou sommes-nous des clients ? La citoyenneté urbaine comprend tous les résidents de cette ville, un concept plus large que quelque chose comme la citoyenneté canadienne. Se référer aux citoyens de la ville en tant que clients implique également qu’il existe un mécanisme de rétroaction de type commercial où si le service n’est pas bon, l’entreprise sera obligée de s’améliorer.

Il s’agit d’un point subtil mais important, car le dissimuler dans le « discours du client » donne l’impression d’un pouvoir – ou même la possibilité de – changer tout en fournissant une couverture politique au maire et aux conseillers qui sont en fait ceux qui décident des niveaux de service.

Les «clients» du gouvernement – nous les citoyens – existons alors dans un purgatoire de service à la clientèle. Si le service est mauvais, comme c’est souvent le cas à Toronto, pouvons-nous retenir le paiement des taxes ? Essayez cela et voyez comment cela fonctionne. Ce n’est en soi pas une relation client.

La corporatisation du gouvernement, sa gestion comme une entreprise, visait à le rendre plus efficace, plus réactif. Mais a-t-il fonctionné ? Nous avons vu les niveaux de service à Toronto s’éroder lentement au fil du temps. Les poubelles débordent dans les rues et dans les parcs. Lorsque les toilettes sont ouvertes, les heures sont limitées.

Ma propre rue résidentielle du côté ouest voit à peine passer un nettoyeur de rue et les feuilles d’il y a deux automnes sont encore collées au sol, bloquant les égouts. Mes voisins et moi avons dû déboucher nous-mêmes les égouts pour éviter les inondations.

Un autre aspect de cette tendance corporative est la division de la « communication stratégique » au sein du gouvernement. À certains égards, les communications gouvernementales devraient être stratégiques car il y a beaucoup de bon et important travail que font les fonctionnaires, dont certains sont assez complexes et ne sont pas immédiatement visibles ou facilement compris par le grand public. Il est important de trouver des moyens de s’assurer que le travail est connu de ceux qui n’ont pas un intérêt profond pour les politiques publiques ou des connaissances spécialisées.

Cependant, les communications gouvernementales de la ville de Toronto et des services de police de Toronto sont appelées «communications d’entreprise», une façon troublante de cadrer l’information publique – notre information – car nous savons que la longue histoire des communications des entreprises est pleine de désinformation. Pensez aux fabricants de cigarettes ou d’automobiles et à la façon dont les dommages causés par leurs produits ont été dissimulés par les communications.

Avec la police de Toronto, nous obtenons une vue extrêmement organisée de leur travail, en particulier via leurs comptes Twitter très suivis qui ne présentent qu’une tranche très étroite de l’activité policière. Vous n’y verrez rien de négatif ou d’autocritique.

À la ville de Toronto, ses communications d’entreprise ont pour objectif déclaré d’« informer le public sur les programmes, les services et les questions d’intérêt émergents de la ville et d’encourager la participation civique au gouvernement municipal », mais il y a eu de nombreuses fois le message qui a été stratégiquement conçu est en contradiction directe avec ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, qu’il s’agisse de quelque chose d’aussi violent que les expulsions de campements ou la farce continue des ouvertures de toilettes et de fontaines à eau.

Cela érode la confiance du public comme le sel de voirie détruit les voitures, mais la gauche et la droite du conseil et le maire sont à la fois incapables et réticents à même remettre cela en question.

Le gouvernement n’est pas une entreprise et les citoyens ne sont pas des clients. Être plus honnête à ce sujet pourrait en fait améliorer les services et les communications.

