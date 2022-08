La ville de Terrace soutient le plus grand producteur d’œufs du nord-ouest de la Colombie-Britannique pour doubler sa production

Le producteur d’œufs de terrasse Daybreak Farms peut désormais doubler son troupeau de poulets après que la ville a approuvé sa demande de réorganisation et d’expansion de ses opérations. C’est le seul producteur d’œufs et poste de classement dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique et il a son domicile dans la région connue sous le nom de banc depuis les années 1950, avant que la ville ne soit incorporée, auparavant sous le nom de Sampson’s Poultry Farm.

Mais la ferme s’est heurtée à l’opposition de voisins plus récents qui se sont plaints des mouches et de l’odeur de fumier de poulet qui flottait dans les environs du nord de la rue Eby sur le banc, créant des barbecues désagréables dans la cour.

D’autres résidents et dirigeants ont fortement soutenu la ferme, soulignant des avantages tels que la sécurité alimentaire et les emplois. La ferme fournit des œufs dans tout le Nord, de Haida Gwaii à Prince George, à des communautés plus éloignées comme Dease Lake et à des hôpitaux par l’intermédiaire de Northern Health.

Kieran Christison de Daybreak Farms a déclaré avoir parlé avec des voisins, consulté et reçu le soutien de Northern Health, de la Nation Nisga’a, des Premières Nations Kitselas et Kitsumkalum, du député néo-démocrate de Skeena—Bulkley Valley Taylor Bachrach, du député de Skeena Ellis Ross et du ministre de la Colombie-Britannique. Agriculture Lana Popham, entre autres, avant de présenter au conseil lors d’une audience publique le 8 août.

La demande est centrée sur un règlement de zonage de 1995 qui a mis la ferme en non-conformité parce qu’elle n’autorisait plus l’agriculture intensive. Les propriétaires ont envisagé de déménager, mais ont constaté que ce n’était pas financièrement faisable.

La ferme prévoit investir environ 10 millions de dollars dans des améliorations de la production et de l’environnement qui les mettront en conformité avec les modifications législatives à venir et centraliseront les opérations sur leur propriété principale.

“Ma famille a acheté ce qui est maintenant connu sous le nom de Daybreak Farms en 1992 et, dans les limites du zonage actuel, a apporté des améliorations significatives”, a déclaré Christison.

« Daybreak contribue à Terrace et aux communautés environnantes en offrant des œufs frais qui, autrement, seraient expédiés des provinces voisines ou du Lower Mainland.

Elle a déclaré que les améliorations réduiraient ou élimineraient les nuisances dans le quartier et apporteraient une certitude à l’avenir de la ferme en suivant les pratiques modernes d’élevage d’œufs en Colombie-Britannique.

“Cela améliorera les conditions de vie des poulets, minimisera les déchets grâce à un compostage propre, réduira les impacts sur les quartiers et protégera l’approvisionnement alimentaire local dans le nord-ouest pour les années à venir.”

Le conseiller en chef de la Première Nation Kitselas, Glenn Bennett, a exprimé son soutien, affirmant que l’expérience de l’insécurité alimentaire pendant la pandémie montre à quel point la sécurité alimentaire est importante pour la communauté.

“Les étagères des magasins ont été rapidement réduites à néant … La nourriture était très difficile à monter ici au nord-ouest”, a déclaré Bennett.

“Daybreak Farms est une industrie locale et ils fournissent un produit local que nos gens utilisent partout pour nourrir leurs familles… Je crois certainement au travail que fait Daybreak Farms.”

Mais Troy Ritter, qui vit à proximité de Munroe Ave., a déclaré que le troupeau actuel de 40 000 poulets à la ferme affecte déjà “tout le monde dans les environs immédiats” et que les énormes populations de mouches deviennent intolérables les jours ensoleillés.

“J’invite n’importe lequel des membres du conseil à venir dans ma propriété par une chaude journée et à voir ce à quoi nous sommes confrontés”, a déclaré Ritter.

« La situation s’est aggravée au point que l’année dernière, nous avons quitté notre propriété. Nous ne pouvions pas être là, ne pouvions pas être dehors, nous devions quitter la propriété. La proposition d’augmentation de 80 000 poulets est incroyable pour moi », a déclaré Ritter.

Il a déclaré que 50 résidents vivant à proximité s’inquiétaient de la dévaluation des propriétés due à l’exploitation de la ferme et de l’augmentation du nombre de poulets, ajoutant que les recommandations de la Commission d’examen de l’industrie agricole du gouvernement provincial n’avaient pas été pleinement appliquées.

“Cela a été un casse-tête constant pour la ville de Terrace et les résidents qui entourent la ferme.”

Catherine White, qui enseigne la biologie au Coast Mountain College, s’est prononcée en faveur de la ferme. White a fait son doctorat et son post-doctorat en microbiologie, en mettant l’accent sur les bactéries pertinentes pour l’agriculture.

White a déclaré que même avec une multiplication par deux du nombre de poulets, elle s’attend à ce que les populations de mouches et les odeurs diminuent à mesure que la ferme se modernise. “Parlant en tant que microbiologiste, je soutiens pleinement le plan”, a déclaré White.

Elle a expliqué que les odeurs de la ferme sont causées par des bactéries qui se développent dans le fumier humide. Le nouveau système de gestion des déchets de la ferme assèchera le fumier et le stockera de manière à réduire l’odeur, ce qui attire les mouches, résolvant les deux problèmes.

White a ajouté que le système de compostage proposé pour les déchets autres que le fumier est “une excellente idée” car il éliminera les agents pathogènes comme l’e-coli et la salmonelle tout en tuant les parasites.

“Donc, ce que vous obtenez en tant que déchet, c’est ce super compost qui est propre, exempt de parasites et d’agents pathogènes et excellent à utiliser dans le jardin.”

Katie Lowe, directrice exécutive du BC Marketing Board qui réglemente la production d’œufs en Colombie-Britannique, a déclaré au conseil que l’industrie avait augmenté d’environ 20 % depuis 2015 environ et qu’il y avait de la place pour Daybreak Farms.

Elle a dit qu’à part Terrace, la production et le classement des œufs en Colombie-Britannique ne se produisent que sur l’île de Vancouver et la vallée du Fraser. Il y a de la production à Salmon Arm et à Kamloops, mais ces œufs doivent être expédiés pour être classés, c’est-à-dire le processus de tri des œufs pour le contrôle de la qualité.

« Ce que nous avons vu lors des inondations, nous ne pouvions faire sortir aucun produit de la vallée du Fraser, nous étions une île à part. Donc, nous avons peut-être eu une tonne d’œufs dans la vallée du Fraser, mais nous n’avons pas pu les acheminer vers le reste de la province », a déclaré Lowe.

“Je pense qu’être dans le Nord et penser à la durabilité et à la sécurité alimentaires, avoir cette production à votre porte est un grand avantage pour tout le monde là-bas.”

Avez-vous un commentaire sur cette histoire ? e-mail:

michael.willcock@terracestandard.com



AgricultureSécurité alimentairePolitique municipaleRezonage