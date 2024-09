Alors que des conditions météorologiques extrêmes s’installent et que la menace d’ondes de tempête et d’inondations augmente dans la soirée et la nuit, la ville de Tampa restera fermée jusqu’à vendredi.

De plus, les services de déchets solides seront suspendus le vendredi 27 septembre. Les clients sont encouragés à télécharger l’application Tampa Trash and Recycling sur les magasins Apple et Google Play pour recevoir des mises à jour en temps réel sur les horaires de service.

Le passage de l’ouragan Helene le long de la côte de Tampa Bay devrait entraîner de fortes pluies, des vents de force tempête tropicale et des ondes de tempête dangereuses, atteignant jusqu’à huit pieds dans certaines régions.

Suite à la tempête, le risque d’inondations soudaines augmente, ainsi que la chute d’arbres et de lignes électriques. Pour cette raison, les autorités municipales exhortent les résidents à rester chez eux et à prendre des précautions lorsqu’ils évaluent les dégâts autour de leurs maisons.

Pour une liste des rues inondées, les résidents peuvent visiter tampa.gov/floodmaps.

Des informations importantes liées aux tempêtes sont également partagées avec ceux qui s’abonnent à TAMPAREADY ou TAMPALISTA. Envoyez un SMS au 888-777 pour vous inscrire au service d’alerte gratuit.