La ville de Sycamore modifie l’exercice financier qui devrait entrer en vigueur en 2024 – Shaw Local

SYCOMORE – La ville de Sycamore lancera un nouveau calendrier fiscal, censé entrer en vigueur en 2024, qui permettra à la ville d’aligner ses dépenses budgétaires sur l’année civile.

Le conseil municipal de Sycamore a voté pour ajuster l’exercice financier de la ville pour l’aligner sur l’année civile lors d’un vote unanime 6-0 lors d’une récente réunion du conseil.

Avant le vote, SycomoreL’exercice fiscal de Sycamore s’étend du 1er mai au 30 avril. L’exercice fiscal en cours de Sycamore se terminera le 30 avril 2023 et sera suivi d’une période de huit mois allant du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023. Le 1er janvier 2024, Sycamore’s l’année fiscale coïncidera avec le début de la nouvelle année civile.

Le directeur municipal, Michael Hall, a déclaré qu’il avait été incité par l’échevin du quartier 1, Josh Huseman, à déterminer si la modification de l’exercice financier de la ville présenterait des défis en matière d’audit municipal.

“Encore une fois, il n’y a eu aucun problème dans ce domaine. Il y aura un dactylographie, ou pas de dactylographie, mais un problème de formatage car ce n’est que huit mois au lieu de 12 », a déclaré Hall. « À part cela, ce sera exactement la même chose en ce qui concerne l’audit. Le même nombre d’audits et tout, en partant d’un court mois de huit mois, puis en revenant aux 12 mois auxquels nous sommes normalement collés.

Huseman a déclaré qu’il avait vérifié auprès d’autres gouvernements locaux qui avaient déplacé leur exercice pour qu’il coïncide avec l’année civile avant de voter sur la mesure le 19 décembre.

“J’avais posé une poignée de questions à ce sujet, mais plus juste pour m’assurer que nous le faisions, nous avons fait preuve de diligence raisonnable”, a déclaré Huseman.

Les membres du conseil, dont le maire Steve Braser, ont déclaré que le nouveau calendrier fiscal laisserait plus de temps aux nouveaux élus pour apprendre les ficelles du métier avant de voter sur les budgets de la ville.

“Vous savez, les nouveaux élus pourront désormais avoir plusieurs mois à leur actif pour comprendre le budget avant de voter sur la nouvelle année”, a déclaré Huseman.

L’échevin du quartier 4, David Stouffer, a voté en faveur de la mesure et a déclaré qu’il aimait qu’elle amène les finances de la ville sur le même cycle basé sur le calendrier auquel la plupart des gens sont habitués.

“Donc, lorsque nous envisageons de fixer des prélèvements fiscaux et d’examiner les budgets pour l’année à venir, et de préparer tous ces documents, je pense que ce sera un joli petit, un joli petit changement pour nous, et je ne vois pas vraiment cela a un effet négatif d’une manière ou d’une autre », a déclaré Stouffer.