La ville de St. John’s rejette les demandes du propriétaire de démolir une maison incendiée. Maintenant, elle dit qu’elle est coincée

Une odeur de brûlé persiste dans l’ancienne maison de Tiffany Elton. Des trous découpés dans la cloison sèche révèlent du bois carbonisé, libérant une odeur qu’Elton savait être là depuis le début.

« Je n’ai plus besoin d’une pompe », a-t-elle déclaré, expliquant que sa respiration s’était améliorée depuis son départ. C’est un point lumineux dans une situation autrement morne.

« Je vis dans le sous-sol de ma mère. Et puis je gère une entreprise, donc je fais aussi beaucoup de production à domicile. Donc ça a été un peu difficile là-bas et elle veut récupérer sa salle de télévision à un moment donné. »

Elton est coincée avec sa maison de 776 pieds carrés dans le centre de St. John’s. Elle ne peut pas y vivre, elle ne peut pas la vendre pour que quelqu’un l’occupe, et sans un constructeur abordable et de l’argent pour un démontage coûteux, elle a peu d’options.

« Ça fait mal de voir ta maison comme ça. Comme toutes les armoires de cuisine, je les ai vendues. Elles sont parties. J’ai enlevé les portes, j’ai sorti tout le matériel et j’ai vendu ce que je pouvais, pièce par pièce, tout ce que je peux vendre », a-t-elle déclaré.

Elton a acheté la maison de Summer Street en juillet 2020 pour 168 000 $. Le printemps suivant, elle a découvert une ouverture à l’avant de sa maison qui l’a conduite dans une mission d’enquête frustrante qui n’est toujours pas terminée.

Une enquête de CBC News en janvier 2022 a révélé que la maison d’Elton était à l’origine un garage double qui avait été dans un incendie et reconstruit comme une maison en recouvrant les murs carbonisés avec de nouvelles cloisons sèches.

La propriété a été vendue comme maison des années auparavant, bien que la ville n’ait jamais inspecté la propriété après sa conversion. Il avait changé de mains plusieurs fois depuis les années 1980 et la ville percevait une taxe foncière sur ce qu’elle considérait comme une propriété résidentielle.

Un boîtier métallique est toujours suspendu à l’intérieur du grenier de Tiffany Elton, signalant que la propriété était autrefois un garage commercial. (Paul Pickett/CBC)

Après qu’Elton ait alerté la ville du problème, elle a reçu une longue liste d’amendes. La propriété n’a pas de certificat d’occupation et est désormais inhabitable.

« J’ai besoin qu’il soit démoli. Je pense que la ville devrait devoir le démolir parce que ce sont eux qui m’ont mis dans ce pétrin », a déclaré Elton.

En 1986, les propriétaires ont demandé la conversion du garage en habitation et le conseil municipal de l’époque a approuvé la conversion.

Cependant, il n’y a aucun dossier au dossier indiquant que la ville a déjà reçu une demande de permis pour effectuer ces travaux ou inspecté la propriété après sa conversion en résidence.

La ville n’a pas de trace de l’incendie de la propriété, bien qu’il soit évident qu’il y en ait eu un. La seule demande de permis faite à la ville concernait le remplacement des fenêtres et des parements en 2006.

Comme la ville n’a jamais reçu de demande de permis pour travailler sur la propriété, il n’y a aucune trace d’une inspection jamais effectuée ou d’un permis d’occupation délivré.

MONTRE | Dans le reportage original de CBC Investigates, Tiffany Elton décrit son choc en découvrant la véritable histoire de sa nouvelle maison : Une femme de St. John’s découvre qu’elle a acheté un garage, pas une maison Tiffany Elton est aux prises avec une maison habitable après avoir appris qu’elle était dans un incendie avant de l’acheter.

En janvier, l’avocat d’Elton, Joe Thorne, a écrit à la ville une lettre les exhortant à démolir la propriété pour elle.

« Bien que bon nombre de ces problèmes puissent être imputés à d’autres, la ville porte également une part de responsabilité », a écrit Thorne.

« Le coût des travaux de démolition est un fardeau important pour Mme Elton mais serait très peu pour la ville. »

Demande refusée

La ville a rejeté la demande et a déclaré qu’elle ne relevait pas des critères qu’elle énonce pour la démolition, y compris lorsqu’une propriété est condamnée ou devient une nuisance publique.

« En outre, la ville nie toute négligence ou fausse déclaration négligente de sa part. Comme indiqué précédemment, aucun permis n’a jamais été demandé ou délivré pour des travaux au 11 Summer St., à l’exception des fenêtres vers 2006 », a écrit un avocat de la ville. dans une lettre à l’avocat d’Elton.

« La ville ne savait pas que les changements importants avaient été apportés à la propriété. Toutes les lettres de conformité indiquent qu’une demande n’entraîne pas une inspection de la propriété. Bien que votre client puisse poursuivre toute réclamation qu’il choisit, la ville sera fortement résister à toute réclamation en la matière. »

La ville de St. John’s a refusé de commenter l’affaire.

Tiffany Elton se tient devant son ancienne maison sur Summer Street. La propriété est à vendre, mais celui qui l’achète ensuite ne peut que la démolir. (Ariana Kelland/CBC)

« Ma ville m’a entraîné à travers [this] pendant trois ans et, j’ai envie de me traiter comme si j’étais en faute alors que je ne l’ai pas fait, et cela me semble néfaste. J’ai l’impression qu’ils me collent avec ça alors que c’était leurs erreurs », a déclaré Elton.

« Et ce qui m’écrase, c’est que je suis une petite femme d’affaires dans leur ville – qui se soucie si je vais bien à la fin? C’est leur argent qu’ils protègent, et je pense que c’est le principe de la chose pour eux. Ce serait admettre ma faute de manière à m’aider à m’en sortir. »

Le coût de démolition du 11 Summer St. est d’environ 20 000 $.

Quitter la propriété expose Elton à une responsabilité potentielle – son assurance habitation l’a abandonnée parce que ce n’est pas vraiment une maison.

« C’est toujours ma responsabilité. Je paie toujours des impôts fonciers dessus, donc tant qu’il est debout, c’est un souci pour moi et un facteur de stress pour moi. »

Thorne a cependant été en mesure de plaider pour qu’Elton s’installe avec une assurance titres pour acquitter l’hypothèque, annulant une décision précédente.

Tribunal trop cher

Elton a exploré la possibilité d’amener l’ancien propriétaire et d’autres devant les tribunaux.

Elle a trouvé un conduit pour un poêle au propane coupé à travers le bois brûlé dans le salon, suggérant que la personne qui l’a installé savait que la propriété avait été en feu. Cependant, elle a été informée que porter l’affaire devant les tribunaux serait extrêmement coûteux.

« Et pour aller au tribunal, vous devez amener au tribunal tous ceux qui en ont fait partie », a-t-elle ajouté.

Dans un courriel aux questions de CBC News l’année dernière, l’ancien propriétaire a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun problème avec la maison au cours des 10 années où il était propriétaire de la propriété.

Après avoir été contactée par un ancien locataire de la propriété, Tiffany Elton a découvert qu’un poêle au propane avait été installé dans le salon. Celui qui l’a installé aurait dû couper le bois brûlé pour le faire. (Ariana Kelland/CBC)

Aujourd’hui âgée de 42 ans, Elton a épuisé toutes ses économies et n’a pas de maison à elle. Elle essaie maintenant de vendre la propriété telle quelle, pour que quelqu’un la démolisse.

« C’est votre plus gros achat et il n’y a pas d’issue. Il n’y a pas d’issue », a averti Elton.

« Personne n’a autant d’argent en économies pour le poursuivre en justice pour trouver une solution. Donc, quoi que vous achetiez, vous êtes coincé avec. »

