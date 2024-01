La ville de St. George recherche « le travail d’artistes passionnés » pour créer une fresque murale au centre-ville – St George News

Une parcelle de terrain appartenant à la ville située au 100 West et St. George Boulevard, vue du coin de la rue, St. George, Utah, 19 septembre 2023 | Photo de Mori Kessler, St. George News

ST. GEORGE – Dans le cadre d’un partenariat public/privé visant à améliorer et embellir la ville, les sociétés PEG, le promoteur, propriétaire et exploitant de l’hôtel Advenire et des appartements City View St. George — ainsi que la ville de St. George — recherchent des artistes talentueux intéressés par créant une grande fresque murale au cœur du quartier historique du centre-ville.

Située près de l’intersection du 100 Ouest et du boulevard St. George, sur la façade ouest du parking partagé entre l’hôtel Advenire et les appartements City View St. George, la future murale s’étendra sur environ 13 pieds de haut et 35 pieds de large et deviendra un point focal important à long terme de la communauté dans un quartier très visible de la ville.

« L’art relie les membres de la communauté et ajoute à l’expérience humaine, améliorant ainsi notre qualité de vie », a déclaré la mairesse Michele Randall dans un communiqué de presse. «Avec chaque nouvelle fresque murale, le quartier des arts du centre-ville de St. George devient plus dynamique et accueillant grâce au travail d’artistes passionnés.»

Pour trouver le bon artiste, PEG et la ville de St. George ont lancé une demande de proposition et fixé la date limite de candidature au 29 février. Les propositions seront examinées en profondeur à mesure que les chefs de projet les réduiront à une liste restreinte de finalistes.

Les artistes pourraient ensuite être contactés et interrogés sur leurs idées, leurs processus créatifs, les délais d’exécution proposés et les techniques de protection contre les intempéries avant que les parties prenantes ne sélectionnent finalement quelqu’un pour réaliser la fresque murale.

PEG et la ville de St. George encouragent les idées créatives et la pensée originale qui reflètent la riche histoire de la communauté, sa culture unique ou son avenir dynamique. Les candidats doivent garder à l’esprit l’emplacement unique de la peinture murale et se rappeler qu’elle sera vue de près comme de loin.

“En seulement quatre ans d’activité, The Advenire est rapidement devenu l’hôtel de destination le plus prisé de la région”, a déclaré Cameron Gunter, PDG de PEG Companies, dans un communiqué de presse. «L’expérience authentique et unique qu’offre l’Advenire ainsi que les magnifiques appartements adjacents City View St. George représentent l’essence du sud de l’Utah à son meilleur. Nous recherchons désormais une fresque extérieure solide qui puisse rehausser davantage le quartier.

Les personnes intéressées à soumettre une proposition peuvent Cliquez ici pour commencer le processus.

