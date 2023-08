La ville de St. Charles annonce la fermeture de la route 25 pendant les travaux de la station de relevage – Shaw Local

ST. CHARLES – L’avenue South Riverside, ou la route 25, à St. Charles sera fermée du 16 août au début octobre.

Selon un communiqué de presse de la ville de St. Charles, la fermeture est nécessaire pour les travaux du projet de construction de la station de relevage St. Charles sur la route 25 et Devereaux Way.

Le trafic sera acheminé vers la route 31 par des déviations à la route 64 au nord et à la route 38 au sud.

Des panneaux d’affichage et des panneaux de déviation sont en place. (Voir la carte pour plus de détails.)

Carte de détour pour la route 25 à Saint-Charles, qui sera fermée du 16 août jusqu’au début octobre 2023. (Photo fournie par la ville de St. Charles)

Les résidents et les entreprises locales dans la zone du projet auront accès à leurs maisons et bâtiments. La piste cyclable longeant le fleuve demeurera ouverte, mais quelques détours de sécurité seront affichés.

Le projet de remplacement de la station de relevage Riverside supprimera la station de relevage actuelle et la remplacera par une nouvelle structure. Les espaces publics autour de la station de remontée seront également améliorés, selon le communiqué.

Faisant partie des services de traitement des eaux usées de la ville, la nouvelle station de relevage comprendra une structure en béton à double puits immergé d’une capacité de traitement de 35 millions de gallons d’eaux usées par jour.

La nouvelle station de relevage sera intégrée au système existant de contrôle de surveillance et d’acquisition de données (SCADA), et un nouveau générateur de secours d’urgence et un système de contrôle des odeurs seront également installés.

Pour plus d’informations sur le projet, visitez le site Internet.