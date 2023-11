La Ville de Paris va étudier dans quelle mesure les humains et les rats peuvent vivre ensemble

Paris

CNN

—



Les humains et les rats peuvent-ils vivre ensemble ?

C’est ce que tentent de découvrir les dirigeants de la ville de Paris. La capitale française, comme de nombreuses métropoles, connaît un problème notoire de rongeurs.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, forme une commission pour étudier la « cohabitation », c’est-à-dire dans quelle mesure les humains et les rongeurs peuvent vivre ensemble, a déclaré jeudi l’une de ses adjointes lors d’un conseil municipal.

Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris chargée de la santé publique, a annoncé cette décision en réponse aux questions de Geoffroy Boulard, président du 17e arrondissement de Paris et membre du parti Les Républicains de centre droit.

Boulard avait appelé la municipalité à élaborer un plan plus ambitieux contre la prolifération des rats dans l’espace public.

Il a déjà critiqué Hidalgo, membre du parti socialiste de centre-gauche, pour ne pas en faire assez pour éliminer les rats de Paris, y compris lors des grèves. plus tôt cette année, qui a vu les déchets s’accumuler dans toute la ville.

“La présence de rats en surface est néfaste à la qualité de vie des Parisiens”, a déclaré Boulard.

Boulard a déclaré qu’il posait sa question après avoir découvert une étude en cours, Projet Armageddon. La mission du projet est d’aider la ville à gérer sa population de rats et parmi ses objectifs est de lutter contre les préjugés contre les rats pour aider les Parisiens à mieux vivre avec eux.

L’étude est financée par le gouvernement français, bien que la ville de Paris soit partenaire du projet.

Souyris a expliqué que l’on étudiait dans quelle mesure les humains et les rats pouvaient vivre ensemble de la manière “la plus efficace possible et en même temps garantir que ce ne soit pas insupportable pour les Parisiens”.

Bien que les rats puissent propager des maladies, l’adjoint au maire a déclaré que les rats en question n’étaient pas les mêmes rats noirs qui peuvent être porteurs de la peste, mais d’autres types de rats porteurs de maladies comme la leptospirose, une maladie bactérienne. Souyris a également souligné certaines des actions entreprises par la ville dans le cadre de son plan anti-rats de 2017, notamment en investissant dans des milliers de nouvelles poubelles pour « faire retourner les rats sous terre ».

Souyris plus tard dit sur Twitter que les rats de Paris ne présentent pas de risque « significatif » pour la santé publique. Elle a ajouté qu’elle demandait au Haut Conseil de la santé publique d’intervenir dans le débat.

« Nous avons besoin de conseils scientifiques, pas de communiqués de presse politiques », a-t-elle déclaré.

Le groupe de défense des droits des animaux Paris Animaux Zoopolis a salué la décision de la ville.

“Les rats sont présents à Paris, comme dans toutes les grandes villes françaises, donc la question de la cohabitation se pose forcément”, indique un communiqué du groupe.

« Chez PAZ, lorsque nous parlons de « cohabitation paisible » avec les rats, nous ne parlons pas de vivre avec eux dans nos maisons et appartements, mais de faire en sorte que ces animaux ne souffrent pas ET que nous ne soyons pas dérangés. Encore une fois, un objectif très raisonnable !

CNN a demandé aux autorités parisiennes plus de détails sur ces projets.