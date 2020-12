«Aujourd’hui, je vais me réjouir que nous ayons été condamnés à une amende», a déclaré Mme Hidalgo lors d’une réunion du conseil municipal de Paris mardi. «C’est avec joie, partagée avec beaucoup d’autres, que j’ai appris la semaine dernière que la ville de Paris devait payer une amende de 90 000 euros.»

Pourtant, Mme Hidalgo a déclaré que la décision «absurde» d’émettre une amende offrait une chance de résoudre les problèmes systémiques qui persistent dans toute la France, où le pourcentage de femmes dans les principaux postes de la fonction publique était d’environ 31% en 2018, selon les chiffres officiels. Mme Hidalgo, qui a été élue en 2014, est la première femme à diriger le gouvernement de la ville et elle a travaillé dur pour remédier aux déséquilibres de longue date dans la question de savoir qui représente les intérêts des Parisiens.

Le ministère en charge de la fonction publique française a constaté que depuis son élection, Paris a fait de grands progrès dans la correction des déséquilibres historiques. Dans l’ensemble du gouvernement de la ville, les femmes occupent désormais 47% des postes de direction.

«Oui, il faut promouvoir les femmes avec détermination et vigueur car l’écart, partout en France, est encore très grand», a déclaré Mme Hidalgo, 61 ans, socialiste réélue cette année pour un second mandat. « Et donc, oui, pour promouvoir et atteindre un jour l’égalité des sexes, nous devons accélérer le rythme et faire en sorte que plus de femmes soient nommées que d’hommes. »

Dans sa campagne de réélection cette année, elle a parlé de faire de Paris une «capitale féministe» qui étendrait les services aux femmes et aux filles, notamment en matière de scolarisation, de santé et de soutien aux victimes de violence domestique.