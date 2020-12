Pendant des mois, les usines de la ville de Yiwu, connue sous le nom de «ville de Noël» de Chine, ont sorti la plupart des guirlandes, décorations et autres ornements festifs accrochés aux arbres du monde entier.

Mais la production s’est presque arrêtée à la mi-décembre, les autorités locales ayant éteint les lumières.

Ma Hairu, qui travaille pour un fabricant de décorations en papier pour Noël et le Nouvel An, a déclaré que son usine avait du mal à répondre à la demande car ils ne sont autorisés à travailler que des demi-journées. « Nous avons beaucoup de commandes, mais nous n’avons pas assez de temps pour les passer », at-il dit.

Les responsables de la province chinoise du Zhejiang se précipitent pour atteindre les objectifs de consommation d’énergie sur cinq ans fixés par le gouvernement central et qui doivent expirer le 31 décembre. Plus tôt ce mois-ci, une directive locale a ordonné aux entreprises d’arrêter les ascenseurs sous le troisième étage et de les utiliser uniquement. chauffage lorsque la température extérieure est tombée en dessous de 3 degrés Celsius (37 degrés Fahrenheit).

« Il n’y a pas de pénurie d’électricité [in Zhejiang]. Certains endroits de la province ont eux-mêmes adopté des mesures pour restreindre l’utilisation de l’électricité pour économiser l’énergie et réduire les émissions », a déclaré lundi Zhao Chenxin, secrétaire général de la Commission nationale de développement et de réforme (NDRC).

La volonté de réduire la consommation d’énergie a bouleversé des millions de vies. À Yiwu, une ville d’un million d’habitants, le chauffage a été éteint dans les bureaux, les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, malgré des températures diurnes d’environ 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit).

Même les lampadaires se sont éteints, laissant les conducteurs et les piétons tâtonner dans l’obscurité, selon les résidents locaux et les avis du gouvernement. Le chauffage a également été limité dans la ville voisine de Wenzhou, qui compte plus de 9 millions de personnes, selon le gouvernement local. La réduction brutale de la consommation d’électricité dans le Zhejiang met en évidence à la fois la force et les pièges du système politique chinois. Alors que le Parti communiste peut faire des promesses ambitieuses de réduction des émissions de carbone, la mise en œuvre énergique des objectifs peut avoir un coût pour les personnes dont ils sont censés bénéficier.

« Une année difficile »

La restriction de puissance à Yiwu a attiré l’attention pour la première fois la semaine dernière, lorsque des photos et des vidéos de rues sombres ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux chinois. Sur Weibo, la plate-forme chinoise de type Twitter, les habitants de Yiwu se sont plaints de l’extinction des lampadaires et de la nécessité de rentrer chez eux dans le noir au milieu du chaos de la circulation. Le sujet a rapidement gagné du terrain, attirant 120 millions de vues mercredi et des milliers de commentaires.

Certains ont accusé le gouvernement de Yiwu d’avoir sacrifié la sécurité publique pour cocher une case sur un bulletin politique.

À la suite de la réaction en ligne, les responsables ont rallumé certaines lumières. « Les lumières n’étaient éteintes que pendant quelques jours. La plupart d’entre elles ont été allumées maintenant », a déclaré mercredi à CNN un opérateur de la hotline gouvernementale.

Mais d’autres restrictions restent en place. Yin Mingfei, directeur d’un café dans un centre commercial du quartier central des affaires de la ville, a déclaré que le chauffage était éteint depuis près de deux semaines et que les panneaux publicitaires électroniques et les escaliers roulants ne fonctionnaient pas.

Une réceptionniste de l’hôpital central de Yiwu a déclaré que le chauffage dans les parties communes avait été éteint et qu’elle devait mettre des couches supplémentaires de vêtements pour rester au chaud. Sur Weibo, les employés de bureau se sont plaints de frissonner à leur bureau.

Les usines et ateliers de la ville, dont les entreprises ont déjà souffert de coronavirus pandémie plus tôt cette année, ont reçu l’ordre de réduire ou d’arrêter la production à un moment où les commandes affluent.

Décembre aurait été la période la plus chargée de l’année pour Liu Lei, qui dirige un petit atelier avec sa femme dans une banlieue de Yiwu en train de fabriquer des enveloppes rouges pour le Nouvel An lunaire. Mais on lui a ordonné de travailler deux jours, deux jours de congé jusqu’à la fin de l’année pour économiser l’énergie.

« Bien sûr, l’impact [on my business] est énorme. Les commandes se précipitent pour des enveloppes rouges, mais je ne peux pas en faire assez », a déclaré Liu.« J’ai donc dû en refuser.

Culture politique axée sur les objectifs

Des bousculades similaires se sont produites dans le passé – à une échelle beaucoup plus grande et pendant de nombreux mois. En 2010, dernière année du 11e plan quinquennal de la Chine, le Zhejiang et plus d’une demi-douzaine d’autres provinces ont mis en place des mesures pour restreindre la consommation d’électricité.

Certains ont commencé dès juillet de cette année-là, limitant ou arrêtant la production dans les usines à forte intensité énergétique et interdisant la climatisation dans les bureaux et les écoles, selon les médias de l’époque.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président chinois Xi Jinping a mené une « guerre contre la pollution », doublant ses efforts pour éloigner le pays de sa dépendance au charbon, qui représentait encore en 2019 près de 60% de la consommation d’énergie de la Chine. Plus récemment, le président a pris l’engagement ambitieux pour que la Chine devienne neutre en carbone d’ici 2060.

Mais ces efforts bien intentionnés ont parfois infligé des souffrances en raison d’une mauvaise planification et de déploiements agressifs. En 2017, une campagne massive de modernisation visant à faire passer le chauffage hivernal du nord de la Chine du charbon au gaz naturel plus propre a laissé certains habitants et villageois frissonner par temps de gel, les autorités locales ayant interdit le charbon avant que les fours à gaz ne soient correctement installés ou que l’approvisionnement en gaz ne soit stabilisé.

« C’est courant en Chine. C’est le résultat d’une culture politique axée sur les cibles », a déclaré Trey McArver, associé du cabinet de conseil Trivium basé à Pékin.

Sans élections démocratiques, la plupart des responsables chinois gravissent les échelons de la carrière politique dans un système d’évaluation basé sur les performances, où les objectifs de croissance économique, de stabilité sociale et, de plus en plus, de protection de l’environnement, jouent un rôle important dans leurs chances de promotion.

Sous le régime autoritaire de Xi, les responsables locaux sont soumis à une pression encore plus grande – filtrée par le gouvernement central – pour atteindre les objectifs politiques de Pékin, tels que ceux définis dans les plans quinquennaux du pays.

En septembre, des responsables de Mongolie intérieure ont été convoqués par la NDRC pour discuter des «graves problèmes» auxquels est confrontée sa situation d’économie d’énergie, après que sa consommation et son intensité énergétiques ont dépassé les limites fixées dans le 13e plan quinquennal.

Les plans quinquennaux sont un héritage de l’économie dirigée de la Chine à l’époque Mao. Ces plans d’action de haut niveau définissent les objectifs de développement social et économique du pays pour la période à venir. Le 13e plan quinquennal couvre les années 2016 à 2020.

Cibles concurrentes

Le Zhejiang est tenu de réduire l’intensité énergétique – la quantité d’énergie nécessaire pour produire par unité de production économique – de 17% par rapport aux niveaux de 2015, selon un plan du 13e plan quinquennal sur les économies d’énergie publié par le Conseil d’État chinois.

La province n’est autorisée à consommer qu’un équivalent de 23,8 millions de tonnes de charbon au-dessus des niveaux de 2015 d’ici 2020, mais il y a des indications qu’elle en utilisait trop.

Selon un avis publié par la Commission provinciale de développement et de réforme du Zhejiang en 2019, le Zhejiang a consommé 87% de son quota d’énergie supplémentaire au cours des trois premières années du plan.

En octobre, le gouvernement central a dépêché une équipe d’enquêteurs dans le Zhejiang pour évaluer son utilisation. L’équipe a demandé au Zhejiang de «faire de son mieux» pour atteindre ses objectifs, selon la Commission provinciale de développement et de réforme du Zhejiang.

Le problème avec les objectifs est qu’il y en a souvent plus d’un que les fonctionnaires doivent atteindre et qu’ils ne sont pas toujours complémentaires, a déclaré McArver, le consultant. « La raison pour laquelle il y a une bousculade pour atteindre ces objectifs ici à la fin est parce que les responsables locaux se sont concentrés principalement sur d’autres objectifs à partir de maintenant », a-t-il déclaré, comme la croissance du PIB, l’emploi et les recettes publiques.

Arrêts dus au coronavirus Au départ, les objectifs d’émissions ont aidé, selon les analystes, mais la précipitation pour relancer l’économie l’a retardée. La reprise économique rapide de la Chine après la pandémie a fortement reposé sur les industries lourdes à forte intensité énergétique, a déclaré Li Shuo, conseiller principal en politique climatique pour Greenpeace Asie de l’Est.

Une poussée de la production d’acier a contribué à un rebond des émissions de carbone de la Chine suite à une baisse coronavirus lockdown, Lauri Myllyvirta, analyste au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, a écrit dans une analyse.

Pour les fabricants de Yiwu, il y a également eu un rebond de la production suite à une poussée des commandes après l’été. Mais cela s’est avéré de courte durée.

Ma, qui fabrique et vend des décorations de fête, a déclaré que l’année avait été particulièrement difficile pour les affaires, d’abord à cause de la pandémie et maintenant des restrictions d’électricité.

«Nous avions l’habitude de réaliser des revenus de plus d’un million de yuans (150 000 dollars), mais avec toutes les perturbations de cette année, nous ne savons vraiment pas combien nous pouvons gagner», a-t-il déclaré.