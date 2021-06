La ville de New York s’est jointe à des pays du monde entier pour utiliser le vote préférentiel. Le moment de la méthode est-il arrivé ?

« Avec un scrutin traditionnel, tous les votes sont additionnés, et le candidat avec le plus de votes gagne, même si ce candidat n’a pas remporté la majorité des voix. Ce système est parfois appelé « vote à la pluralité » », a expliqué mon collègue Harry Stevens. « Avec le scrutin préférentiel, si aucun des candidats n’obtient la majorité des voix de premier choix, la dernière candidate est éliminée et ses voix sont distribuées aux candidats de deuxième choix de ses électeurs. Le processus se répète jusqu’à ce que l’un des candidats recueille plus de la moitié des voix.