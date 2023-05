La ville de New York s’en tient au plan d’hôtel pour migrants malgré le refoulement des banlieues

Un plan des responsables de la ville de New York visant à envoyer des migrants demandeurs d’asile dans des hôtels de la banlieue nord s’est heurté à une résistance féroce de la part des dirigeants locaux, entraînant un retard dans un transfert initial qui avait été annoncé mercredi alors même que la ville insistait sur le fait que ses plans n’avaient pas ‘ t changé.

Le maire Eric Adams avait provoqué un tollé au nord de la ville en annonçant vendredi que la ville enverrait au nord jusqu’à 300 hommes adultes célibataires dans deux hôtels de la banlieue du comté de Rockland et du comté d’Orange voisin pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre mois. Le plan du maire démocrate intervient alors que la ville lutte pour faire face à une augmentation d’environ 60 000 demandeurs d’asile depuis le printemps dernier, dont beaucoup ont été transportés par bus vers la ville par des gouverneurs extérieurs à l’État.

Les responsables de la ville de New York avaient l’intention d’aller de l’avant avec au moins une partie du plan et d’envoyer « un petit nombre de demandeurs d’asile » dans le comté d’Orange mercredi, a déclaré le porte-parole d’Adams, Fabien Levy, dans un communiqué.

Mais à la fin de la journée, aucun migrant n’était arrivé à l’hôtel, identifié par les responsables du comté d’Orange comme le Crossroads Hotel dans la ville de Newburgh, à environ 97 kilomètres au nord de la ville.

Dans une autre déclaration, Levy a déclaré qu’ils « discutaient de problèmes juridiques et de sécurité avec nos partenaires de l’État, et bien que nous ayons fait une pause ce soir, nos plans n’ont pas changé ».

L’administration s’est engagée à fournir de la nourriture et des services aux hommes. Mais les responsables locaux ont accusé Adams d’avoir fait exactement ce dont il se plaignait que les gouverneurs faisaient à la ville : évacuer les demandeurs d’asile sans alerter correctement les municipalités où les gens se dirigeaient.

« C’était une attaque sournoise dans l’obscurité de la nuit », a déclaré la superviseure d’Orangetown, Teresa Kenny, lors d’une conférence de presse mercredi.

La confrontation survient alors que les villes du pays se préparent à une augmentation du nombre de migrants demandeurs d’asile lorsqu’une politique de l’ère pandémique qui a permis l’expulsion de nombreux migrants prend fin jeudi.

Kenny a déclaré que sa ville du comté de Rockland avait obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant l’Armoni Inn and Suites d’accueillir des demandeurs d’asile au fur et à mesure que son procès progressait. Cela s’ajoute aux déclarations d’urgence dans les comtés de Rockland et d’Orange conçues pour empêcher les hôtels ou les motels d’héberger les migrants.

Le directeur du comté de Rockland, Ed Day, a déclaré que le comté poursuivait son propre litige et que le permis d’exploitation de l’hôtel avait expiré le 30 avril.

Un appel demandant des commentaires a été passé à l’Armoni Inn.

Dans sa déclaration initiale, Levy a déclaré: « Nous avons besoin que le gouvernement fédéral agisse, mais jusqu’à ce qu’il le fasse, nous avons besoin que d’autres élus de l’État et du pays fassent leur part ».

Levy a affirmé que Day, un républicain, n’avait pas fait preuve de « soins humains et compatissants ». Day a déclaré que l’opposition locale découle du fait que la ville poursuit unilatéralement un plan mal conçu qui mettra à rude épreuve les ressources locales.

« Le plan est à courte vue, universellement opposé localement et ne fera que mettre en danger la vie de nos résidents », a déclaré Day.

Camille Mackler, directrice exécutive d’Immigrant ARC, une coalition de fournisseurs de services juridiques, a déclaré que les responsables à tous les niveaux de gouvernement méritaient d’être blâmés pour une réponse qu’elle a qualifiée de chaotique et inefficace.

« Nous devons avoir une réponse mieux coordonnée », a-t-elle déclaré, « et une réponse qui centre l’humanité et la dignité de toutes les personnes impliquées au lieu de continuer à utiliser leur vie comme des pions politiques ».

L’administration Adams utilise déjà des hôtels de la ville pour héberger certains migrants, principalement des familles avec enfants. Les projets d’hébergement d’autres personnes sur des sites – y compris un terminal de croisière et un parking de plage dans le Bronx – ont été abandonnés.

___

L’écrivain d’Associated Press, Jake Offenhartz, a contribué depuis New York.

Michael Hill, l’Associated Press