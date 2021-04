La ville de New York rouvrira complètement le 1er juillet, a déclaré jeudi le maire Bill de Blasio.

«Nous sommes prêts à ouvrir des magasins, à ouvrir des entreprises, des bureaux, des théâtres, à plein régime», a déclaré de Blasio. Il a dit que Broadway pourrait prendre plus de temps parce qu’ils visaient un retour en septembre, mais que « certains des plus petits spectacles pourraient arriver plus tôt ».

Le maire, s’exprimant sur MSNBC, a cité le taux de vaccination « extraordinaire » de la ville, affirmant que 6,3 millions de New-Yorkais ont été piégés. Il a déclaré que la ville faisait la promotion d’un large éventail d’options pour se faire vacciner. Parmi eux: Les visiteurs de l’American Museum of Natural History bénéficieront de vaccins gratuits et d’une entrée gratuite au musée. Broadway a complètement fermé ses portes il y a plus d’un an.

La ville a été parmi les plus durement touchées dans les premiers stades de la pandémie, lorsque les longues files d’attente se sont formées aux urgences et aux ventilateurs des hôpitaux. Plus de 32 000 New-Yorkais sont décédés et plus de 900 000 ont été testés positifs pour le virus.

« Ce sera l’été de New York », a déclaré de Blasio. « Vous allez voir des activités incroyables, des activités culturelles revenir. Je pense que les gens vont affluer à New York parce qu’ils veulent revivre. »

Également dans l’actualité:

►Le Congo souhaite restituer 1,3 million de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19, invoquant une grande réticence à la vaccination dans ce pays d’Afrique centrale de 87 millions d’habitants. Le directeur des Centres africains pour le contrôle des maladies, John Nkengasong, a déclaré qu’il y avait un délai de cinq semaines pour administrer les doses ailleurs.

►Le président Joe Biden a célébré que son administration avait dépassé son objectif de livrer 200 millions de vaccins COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours en fonction, exhortant tous les Américains à se faire vacciner et décrivant l’effort national comme l’une des plus grandes «réalisations logistiques que ce pays ait jamais vues. «

►La croisière pourrait redémarrer au milieu de l’été dans les eaux américaines, ont annoncé mercredi les Centers for Disease Control and Prevention dans une lettre à l’industrie des croisières que USA TODAY a obtenue.

►Gov. Michelle Lujan Grisham a déclaré mercredi qu’elle s’attend à ce que le Nouveau-Mexique ouvre d’ici la fin juin tant que l’État atteindra son objectif d’avoir au moins 60% des résidents entièrement vaccinés d’ici là.

►La Grande-Bretagne dit qu’elle achète 60 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus Pfizer pour donner des injections de rappel à l’automne.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 574000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 149 millions de cas et 3,1 millions de décès. Plus de 301,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 234,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

« Énorme victoire »: 92% des Américains qui ont obtenu le premier tir reviennent pour la deuxième

Environ un Américain sur 10 n’ont pas reçu leur deuxième dose programmée de vaccin COVID-19, et bien que cela inquiète les épidémiologistes, le suivi est bien meilleur que les autres vaccins à deux doses pour adultes. Selon des données récentes des Centers for Disease Control and Prevention, environ 92% des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna COVID-19 sont revenues pour leur deuxième injection. Les experts ont noté que ces chiffres d’achèvement pour le régime à deux doses des vaccins les plus largement utilisés contre le coronavirus sont un motif de célébration.

«Avec le plus grand programme de vaccination de masse de l’histoire, 92% des personnes qui reviennent pour leur deuxième injection est une énorme victoire», a déclaré le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

– Elizabeth Weise

Moderna pourrait fabriquer 4 milliards de vaccins d’ici fin 2022

Le fabricant de vaccins COVID, Moderna, a annoncé jeudi matin qu’il produirait jusqu’à 1 milliard de doses de ses injections cette année et jusqu’à 3 milliards l’année prochaine. La plupart des doses de l’année prochaine seront destinées à la vaccination des jeunes enfants et aux injections de rappel, qui seront probablement nécessaires à mesure que l’immunité diminue avec le temps et face aux nouvelles variantes. Trois vaccins COVID-19 sont autorisés aux États-Unis, dont celui de Moderna, un basé sur une technologie d’ARNm similaire fabriquée par Pfizer et son partenaire BioNTech et un vaccin à dose unique par Johnson & Johnson.

«Alors que nous suivons la propagation rapide des variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2, nous pensons qu’il y aura toujours un besoin important pour notre vaccin à ARNm COVID-19 et nos variants candidats de rappel en 2022 et 2023», a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna. dit dans une déclaration préparée.

– Karen Weintraub

Les secours américains atteignent l’Inde accablée

Le premier de plusieurs les envois de secours d’urgence en Inde devaient arriver jeudi à New Delhi depuis la base aérienne de Travis en Californie. L’envoi comprend 440 bouteilles d’oxygène et régulateurs donnés par l’État de Californie, 960 000 tests de diagnostic rapide et 100 000 masques N95 pour protéger les héros de la santé de première ligne en Inde, a déclaré US Aid for International Development. L’USAID a déclaré qu’il avait déjà fourni plus de 23 millions de dollars d’aide depuis le début de la pandémie, atteignant directement près de 10 millions d’Indiens.

Le problème du coronavirus en Inde continue de s’aggraver: 379308 cas et 3645 décès signalés mercredi seulement, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le nombre de morts a doublé en seulement 10 jours. Les cas ont doublé au cours des 15 derniers jours. L’Inde représentait 42% des cas dans le monde mercredi, et la part continue d’augmenter rapidement.

– Mike Stucka

Biden maman sur la poussée pour la quatrième vérification de stimulus

Biden n’a pas soulevé la question d’un éventuel quatrième contrôle de relance lorsqu’il s’est exprimé devant le Congrès mercredi soir. Les législateurs démocrates des deux chambres du Congrès réclament une quatrième série de contrôles pour aider les Américains qui sont encore en difficulté financièrement pendant la pandémie de coronavirus. Une telle mesure pourrait sortir plus de 7 millions de personnes de la pauvreté, selon une analyse récente du Urban-Brookings Tax Policy Center, un groupe de réflexion non partisan.

«Sommes-nous rétablis? Les gens souffrent-ils encore? Il y a des preuves que nous ne sommes pas encore sortis du bois », a déclaré Elaine Maag, principale associée de recherche pour le centre.

Les vaccins en abondance mais certains Californiens ont du mal à en obtenir un

Le fait d’entendre un excès de vaccin et des rendez-vous non remplis frustrent le Dr Aaron Roland, un médecin de famille qui fait pression pour obtenir des doses pour vacciner ses patients, dont beaucoup sont à faible revenu, immigrants ou âgés. Le médecin de la région de la baie de San Francisco a plus de 200 patients qui ont demandé quand il proposerait des vaccins contre le coronavirus. Un patient, âgé de 67 ans, a déclaré qu’il était entré dans un supermarché Safeway parce que des panneaux indiquaient que des doses étaient disponibles.

«Mais ils ont dit: ‘Oh non, ils ne sont pas vraiment disponibles. Il vous suffit d’aller en ligne, de vous inscrire en ligne. ‘ Ce n’est pas quelque chose qu’il fait très facilement », a déclaré le Dr Roland, dont le cabinet se trouve à Burlingame, au sud de San Francisco.

La Californie, qui nage dans le vaccin, est en bien meilleure forme qu’il y a quelques semaines à peine, lorsque marquer un rendez-vous était un motif de célébration. Aujourd’hui, Los Angeles, Riverside et San Diego et d’autres comtés peuplés annoncent que tout le monde peut entrer pour une photo et l’État envoie des SMS pour rappeler que de nombreux rendez-vous sont disponibles. Le comté rural de Humboldt a même refusé 1 000 doses supplémentaires la semaine dernière en raison d’une demande médiocre.

Plus de 18 millions des quelque 32 millions éligibles au vaccin en Californie sont totalement ou partiellement vaccinés, dont près de la moitié des personnes vivant dans les codes postaux économiquement vulnérables les plus durement touchés par la pandémie et 73% des résidents de 65 ans et plus. L’État le plus peuplé du pays, comme la plupart des États-Unis, semble avoir atteint un plateau vaccinal.

Mais cela ne signifie pas que tous ceux qui veulent un vaccin peuvent en obtenir un – comme certains patients du Dr Roland peuvent en témoigner.

– Janie Har, soleil du désert de Palm Springs

Les États-Unis pourraient enfin prendre le virage d’une pandémie

Les surtensions potentielles de COVID peuvent s’être effondrées dans presque tous les États, selon une analyse des données par USA TODAY. Les leaders nationaux du dénombrement des cas à New York, au Michigan et maintenant en Floride ont tous signalé une baisse du nombre de cas. Mais la menace a également diminué dans la plupart des États à plus petite population.

« Nous devrions surtout nous diriger vers une nouvelle normalité », a tweeté le Dr Ashish K. Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown, notant que la plupart des adultes américains sont maintenant au moins partiellement vaccinés. Des essais cliniques sont en cours pour vacciner des enfants dès l’âge de 6 mois.

La Floride, qui est toujours en tête du pays dans les nouveaux cas, a vu ce nombre de cas chuter de 12% par rapport à la semaine précédente. Il n’est devenu le leader que parce que les comptes au Michigan ont plongé de plus de 36% par rapport au début du mois.

– Mike Stucka

