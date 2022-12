La ville de New York rendra hommage à Central Park Five à l’entrée du parc

NEW YORK (AP) – La ville de New York nomme une porte de Central Park en l’honneur des cinq hommes qui, adolescents, ont été condamnés à tort pour le viol d’un jogger en 1989 et ont passé des années en prison avant d’être disculpés. La commission de conception publique de la ville a approuvé lundi à l’unanimité le projet.

“Gate of the Exonerated” sera inscrit dans le grès à l’extrémité nord du parc à la suite d’un effort de trois ans issu de discussions au sein de la communauté, a déclaré John Reddick du Central Park Conservancy au conseil d’administration.

Sharonne Salaam, dont le fils Yusef Salaam, alors âgé de 15 ans, faisait partie des cinq hommes noirs et latinos condamnés, a déclaré que l’inscription le long d’un mur d’enceinte rappellera aux gens les défis auxquels sont confrontées toutes les personnes condamnées à tort pour recommencer après leur libération.

“Cette porte des exonérés sera … la première du genre aux États-Unis et peut-être dans le monde qui parle de l’idée d’exonération des personnes”, a-t-elle témoigné lors de l’audience à l’hôtel de ville.

“Quand vous regardez ce concept, vous vous dites, eh bien, comment pouvons-nous guérir cela?” dit-elle. “Parce que quelque part nous allons mal et nous devons nous asseoir et le réparer d’une manière ou d’une autre.”

Les soi-disant Central Park Five – Raymond Santana et Kevin Richardson, tous deux âgés de 14 ans à l’époque, Antron McCray, 15 ans, Korey Wise et Salaam, 16 ans – ont purgé de six à 13 ans de prison avant que leurs condamnations ne soient annulées. sorti en 2002. Des preuves liaient Matias Reyes, un meurtrier et violeur en série, à l’attaque vicieuse qui a laissé sa victime de 28 ans, qui est blanche, avec des dommages permanents et aucun souvenir de l’agression.

Le maire Eric Adams a qualifié l’approbation du projet lundi de “moment de vérité et de réconciliation pour la ville de New York” et a remercié les dirigeants de la communauté de Harlem pour leur plaidoyer.

“La porte des exonérés symbolise la résilience des cinq exonérés et de tous ceux qui ont été condamnés à tort et sert de rappel durable de la grave erreur judiciaire qui a eu lieu il y a plus de trois décennies”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

D’autres entrées du parc ont été étiquetées pour refléter les groupes de personnes qui vivent et travaillent dans la ville, avec des noms comme Artisans’ Gate, Scholars’ Gate et Strangers’ Gate.

The Associated Press