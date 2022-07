La ville de New York propose un didacticiel sur l’attaque nucléaire (VIDEO) — RT World News

Le département de gestion des urgences de la ville de New York a publié lundi une vidéo de 90 secondes indiquant aux habitants ce qu’il faut faire en cas d’attaque nucléaire. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait pas de menace spécifique d’attaque atomique, seulement que c’était maintenant le meilleur moment pour publier l’annonce de service public.

La vidéo s’ouvre sur une présentatrice apparaissant sur un arrière-plan généré par ordinateur montrant la ville.

“Donc il y a eu une attaque nucléaire”, elle dit. “Ne me demandez pas comment ni pourquoi, sachez simplement que le Big One a frappé.”

Elle dit ensuite aux New-Yorkais qu’il y a trois “étapes importantes” qu’ils doivent prendre, en commençant par pénétrer à l’intérieur d’un bâtiment le plus rapidement possible. La deuxième étape consiste à se barricader à l’intérieur, de préférence dans un sous-sol, et à éliminer toute poussière ou tout résidu radioactif si quelqu’un a été pris dans l’explosion à l’extérieur – et a survécu d’une manière ou d’une autre. La dernière étape consiste à rester à l’écoute des médias et du gouvernement pour donner le feu vert.

“Alors que le paysage des menaces continue d’évoluer, il est important que les New-Yorkais sachent que nous nous préparons à toute menace imminente et que nous leur fournissons les ressources dont ils ont besoin pour rester en sécurité et informés”, a déclaré le commissaire de l’EMD, Zach Iscol, dans un communiqué.

Une attaque nucléaire est une “faible probabilité” mais aurait un “fort impact,” son adjointe Christina Farrell a déclaré à la station de radio 1010 WINS. “Je ne sais pas s’il y a jamais un bon moment pour publier un PSA de préparation nucléaire, mais c’est très important, et nous voulons que les New-Yorkais soient préparés, donc pas de moment comme le présent.”

“Nous savons que ce matériel est très sérieux et peut faire peur, franchement, mais c’est très important”, Farrell a ajouté. “Il n’y a pas de menace spécifique pour le moment.”

Alors qu’Iscol et Farrell ont abordé la principale question sur le PSA – son calendrier – que le public a posée sur les réseaux sociaux, plus de quelques sceptiques ont souligné que les conseils de la vidéo étaient d’une valeur discutable en cas de véritable guerre nucléaire. La publication de lundi a rappelé à beaucoup “Canard et couverture” conseils répandus dans les premières années de l’ère atomique.

“C’est à peu près aussi utile que de se cacher sous une couverture”, a dit un utilisateur de Twittersoulignant que la ville de New York serait simplement “disparu.”

Un autre a publié une carte illustrant ce que ferait une explosion thermonucléaire de 15 mégatonnes au-dessus de Manhattan, suggérant qu’il n’y aurait peut-être personne en vie pour suivre les instructions.

Il s’agirait du premier PSA nucléaire produit à New York depuis 1962, l’année de la crise des missiles cubains.