La ville de New York pourrait-elle perdre son dernier membre du Congrès juif ?

Mais la montée et la chute de l’influence juive est un arc clair et familier dans une ville qui a absorbé des vagues d’immigrants, qui ont grandi en nombre, en puissance économique et, finalement, en stature politique – pour être supplantés par ceux qui ont suivi. C’est arrivé aux Néerlandais, aux Anglais, aux Allemands, aux Irlandais et aux Italiens, et maintenant aux Juifs de New York, qui, à leur apogée dans les années 1950, représentaient un quart ou plus de la population totale de la ville et ont pris pied à tous les niveaux du gouvernement.

Depuis lors, un grand nombre de Juifs ont quitté la ville, a déclaré Daniel Soyer, un historien de l’Université Fordham qui a écrit sur l’histoire juive de New York, portant la population actuelle à un peu plus d’un million. Dans le même temps, de nombreux Juifs américains ont commencé à s’assimiler et à se séculariser, affaiblissant l’identité commune qui les poussait à voter en tant que groupe cohérent et à élire leurs propres candidats ; certains ont quitté le Parti démocrate, leur foyer de longue date.

L’exception a été les communautés ultra-orthodoxes de Brooklyn et de la basse vallée de l’Hudson. Mais s’ils ont réussi à élire les leurs aux postes d’État et locaux, ils exercent moins d’influence au niveau du Congrès.

Les cycles successifs de redécoupage n’ont pas aidé, forçant New York à perdre des sièges au Congrès et fracturant les enclaves juives entre les districts. Le siège actuel de M. Nadler, le 10e arrondissement de New York, avait été délibérément dessiné pour relier les communautés juives du West Side de Manhattan aux orthodoxes du Borough Park de Brooklyn. Cette année, le cartographe de la cour a séparé les deux zones.

« Quand j’étais au Congrès, vous pouviez avoir un minyan dans la délégation de New York », a déclaré Steve Israel, un démocrate qui représentait autrefois le comté de Nassau et certaines parties du Queens au Congrès. « Nous sommes passés d’un minyan à une minorité à presque personne. »

La diminution a été progressive et, dans certains cas, simplement due au hasard. En 1992, Bill Green, un républicain libéral de l’Upper East Side, a perdu face à une jeune parvenue, Mme Maloney. La même année, le représentant Stephen J. Solarz a vu son district de Brooklyn craqué lors d’un redécoupage et perdu dans une offre pour un siège voisin dessiné pour autonomiser les électeurs hispaniques.