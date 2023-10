ALBANY, NY (AP) — La ville de New York intensifie ses efforts pour transporter les migrants hors de la ville alors que son système d’hébergement atteint sa capacité maximale, en créant un bureau dédié pour fournir aux demandeurs d’asile des billets aller simple gratuits vers n’importe où dans le monde.

La mairie a confirmé la création d’un nouveau « centre de billetterie » à Manhattan, dernière tentative visant à alléger la pression sur ses refuges et ses finances suite à l’arrivée de plus de 130 000 demandeurs d’asile depuis l’année dernière.

Le maire Eric Adams, un démocrate, a qualifié la situation de crise et a commencé à avertir que les refuges sont si pleins que les migrants seront bientôt contraints de quitter la rue à l’approche de l’hiver.

« Je ne saurais trop le dire. Vous savez, nous sommes hors de la pièce », a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine. « Et la question n’est pas de savoir si les gens vont dormir dans la rue, mais quand. Nous sommes à pleine capacité.

Le projet de la ville visant à offrir un moyen de transport aux migrants s’appuie sur des efforts antérieurs visant à envoyer les demandeurs d’asile ailleurs, bien que la création d’un centre de billetterie dédié marque un regain d’intérêt pour cette stratégie.

La ville a souligné que l’offre de voyage était volontaire.

Le bureau du maire a récemment limité les migrants adultes à 30 jours dans les refuges municipaux et à 60 jours pour les familles de migrants avec enfants. Les migrants, dont la plupart arrivent sans la capacité légale de travailler, peuvent présenter une nouvelle demande de logement s’ils ne parviennent pas à trouver un nouveau logement.

Une porte-parole d’Adams a déclaré qu’environ 20 000 personnes avaient reçu un préavis de 30 ou 60 jours. Moins de 20 % des personnes ayant dépassé les limites se trouvent encore dans les refuges de la ville, a-t-elle précisé. Les responsables de la mairie ont déclaré que ces statistiques prouvent que leurs politiques encouragent les migrants à trouver un autre logement.

Adams cherche également à suspendre un accord juridique unique qui oblige la ville de New York à fournir un logement d’urgence aux sans-abri. Aucune autre grande ville américaine n’impose une telle exigence, et le bureau du maire a fait valoir devant le tribunal que ce mandat n’avait jamais été censé s’appliquer à un afflux de migrants. Un juge a ordonné ce mois-ci à la ville d’entamer des discussions de médiation avec des groupes de défense des sans-abri pour trouver une solution.

Le bureau du maire a déclaré qu’il s’était empressé de mettre en place plus de 200 abris d’urgence pour héberger les migrants, notamment en louant des espaces dans des hôtels et en érigeant des installations à grande échelle. Plus de 65 000 migrants se trouvent dans des refuges urbains.

Adams a déclaré qu’il s’attend à ce que cet afflux coûte environ 12 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

Anthony Izaguirre, Associated Press