La ville de New York lance la marche annuelle de la fierté avec une nouvelle loi sur la protection des jeunes trans

Quelques instants avant le début de la 53e Marche des fiertés annuelle de New York dimanche, la gouverneure Kathy Hochul a signé une loi qui soutient les jeunes transgenres en protégeant leur accès à des soins de santé affirmant leur genre.

« Aujourd’hui, nous célébrons les valeurs qui nous définissent en tant que New-Yorkais : nous embrassons l’amour et l’égalité, le progrès et l’acceptation, l’unité et la célébration », a déclaré Mme Hochul.

Une partie de la législation est une nouvelle loi qui fera de New York un « refuge sûr » pour les jeunes trans, leurs familles et leurs médecins en empêchant l’État de promulguer des lois qui punissent les personnes qui recherchent des soins de santé affirmant leur genre.

Cela arrive à un moment où au moins 19 autres États ont promulgué des lois ou des politiques interdisant l’affirmation des soins de santé pour les jeunes trans et près de 500 projets de loi ont été introduits ayant un impact sur la communauté LGBT +.

«Nous partons d’ici réengagés dans notre quête de justice et d’égalité pour tous, et nous serons toujours ce phare pour le reste de la nation sur la façon de bien faire les choses. Parce que de Seneca Falls à Stonewall, nous avons défendu les gens dès le début et continuons », a déclaré Mme Hochul.

Alors que Mme Hochul signait la législation, la marche des fiertés a débuté avec des confettis arc-en-ciel et des milliers d’acclamations de personnes alignées sur la Cinquième Avenue pour célébrer la communauté LGBT +.

Chaque année, l’association à but non lucratif Héritage de la fierté produit la marche de renommée mondiale pour commémorer les émeutes de Stonewall de 1969 – qu’ils définissent comme le « début du mouvement moderne des droits des homosexuels ».

L’acteur et activiste LGBT + Billy Porter a déclaré L’indépendant que la marche des fiertés signifie « tout » pour lui.

« C’est une manifestation, c’est une marche », a déclaré M. Porter.

L’acteur primé aux Grammy et Tony a servi de grand maréchal lors du défilé de cette année et s’est tenu aux côtés de Mme Hochul lorsqu’elle a signé la législation.

M. Porter a ajouté: « Nous avons du travail à faire. »

L’acteur et activiste LGBT + Billy Porter monte dans une voiture de grand maréchal lors de la marche des fiertés de New York dimanche (Ariana Baio)

Le plus grand événement Pride du pays fait suite à une année volatile et record de menaces législatives contre les personnes LGBT + et à une vague de rapports de harcèlement et de menaces violentes ciblant les communautés LGBT +.

Les protestations et les actes de violence contre les artistes de drag et les événements de drag provoqués par des abus homophobes et transphobes ont augmenté au cours de l’année dernière, avec une augmentation marquée de la rhétorique en ligne contre les personnes LGBT + alimentant les menaces hors ligne, selon un rapport publié cette semaine par les chiens de garde de l’extrémisme à Institut pour le dialogue stratégique

UN rapport séparé cette semaine de la Ligue anti-diffamation et GLAAD ont documenté plus de 350 actes de harcèlement, de vandalisme et de violence contre des personnes et des événements LGBT+ de juin 2022 à avril 2023. Plus de la moitié de ces menaces ont explicitement qualifié les personnes homosexuelles et trans de pédophiles et « toiletteurs », invoquant le frottis homophobe et transphobe de longue date.

À New York, les vitrines d’un bar gay ont été brisées à coups de briques plusieurs fois en un mois l’année dernière.

La maison et le bureau d’Erik Bottcher, membre du conseil municipal de New York, qui est gay, étaient vandalisé après son soutien à une heure du conte drag queen dans une bibliothèque locale.

Un participant et un marcheur de la Marche des fiertés se tiennent la main à New York (Ariana Baio)

Le Stonewall Inn, situé dans le quartier de M. Bottcher, a été vandalisé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Les drapeaux de la fierté à l’extérieur du bar ont également été brisés en deux.

Les menaces et la violence font suite à des sessions législatives dans les capitales des États à travers le pays, où des centaines de projets de loi visant les personnes LGBT + – en particulier les jeunes trans – ont été déposés au cours des dernières années, alors que les législateurs républicains brandissent une rhétorique anti-trans qui domine les plateformes du GOP en tête aux élections de 2024.

Un couple queer brandit une pancarte indiquant « 29 ans ensemble » à la New York City Pride (Ariana Baio)

En plus de la loi sur le « refuge sûr » que Mme Hochul a signée dimanche, un projet de loi donnera aux individus le droit de recevoir un traitement de la toxicomanie adapté en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Une autre loi a mis à jour le libellé de la législation pour inclure des pronoms non sexistes.

Un marcheur de la New York City Pride brandit une pancarte promouvant les droits des transgenres (Ariana Baio)

Plusieurs législateurs et fonctionnaires de New York ont ​​​​fait une apparition à la Marche des fiertés de cette année, solidaires de la communauté.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a défilé en criant périodiquement: «J’ai adopté la loi sur l’égalité du mariage en tant que chef de la majorité et maintenant ma fille et sa femme peuvent vivre en paix» et «J’ai été le premier sénateur à participer à ce défilé mais je ne suis pas le dernier. »

Le sénateur new-yorkais Chuck Schumer assiste à la New York City Pride le dimanche 25 juin (Ariana Baio)

Parmi les autres marcheurs notables figuraient la sénatrice Kristen Gillibrand, la procureure générale Letitia James, le maire Eric Adams, le président de l’arrondissement de Manhattan Mark D Levine, le président de l’arrondissement de Queens Donovan Richards Jr et d’autres.

Le maire Eric Adams défile à la New York City Pride le 25 juin (Ariana Baio)

Pour beaucoup, la marche des fiertés est l’occasion de célébrer leur identité et d’être libres tout en rendant hommage aux militants qui se sont battus pour l’égalité des droits.

Ana Del Campo, musicienne de la fanfare Queer Big Apple Corps pendant 19 ans, a raconté L’indépendant que Pride est une chance d’être visible.

« Être dehors pour montrer de la visibilité pour montrer que nous sommes comme tout le monde », a déclaré Mme Del Campo.

Ana Del Campo, membre de la fanfare Queer Big Apple Corps à New York City Pride (Ariana Baio)

Au cours des dernières années, la marche des fiertés a été commercialisée avec certaines grandes sociétés comme Disney, Chase, Coca-Cola et d’autres chars et marchandises.

Certains défenseurs ont confronté le rôle des entreprises dans les événements Pride dans un environnement de plus en plus hostile pour les personnes LGBT + contre lequel les entreprises semblent réticentes à se dresser.

Dimanche, les travailleurs de Starbucks à New York se sont joints à des grèves nationales parmi les magasins syndiqués du géant du café après que le syndicat a allégué que les décorations Pride avaient été retirées et interdites dans les magasins d’au moins 21 États.

Des travailleurs en grève ont défilé le long du char de la Pride parrainé par l’entreprise lors du défilé de New York et ont fait du piquetage sur le site très fréquenté d’Astor Place dans le West Village.

« Il est important que Starbucks se souvienne que la communauté LGBTQ + représente une grande partie de sa main-d’œuvre et concerne la majorité de ces principaux efforts syndicaux à l’échelle nationale », a déclaré Jackie Zhou, employée d’Astor Place Starbucks, dans un communiqué partagé avec L’indépendant.

« En plus de cela, nous sommes en grève pour un contrat qui englobe des protections non seulement pour la communauté LGBTQ+ mais pour tout le monde. »