La première grosse tempête de neige de la saison a laissé le nord-est des États-Unis recouvert de neige, établissant des records dans certaines régions.

Près d’un mètre de neige a été déversé sur Binghamton, New York, jeudi matin.

Un porte-parole du National Weather Service a déclaré que la tempête avait établi un nouveau record de chutes de neige sur deux jours. Le précédent record avait été enregistré en mars 2017 avec une chute de 90 centimètres.

Des conditions routières dangereuses ont été signalées dans plusieurs États, provoquant des dizaines d’accidents dans le New Hampshire, le Connecticut et l’est de New York.

La tempête est survenue à un moment critique de la pandémie de coronavirus, bien que les responsables aient déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’explosion hivernale perturbe la distribution des vaccins. Les vaccins COVID-19 ont commencé à être administrés aux agents de santé de première ligne plus tôt cette semaine.