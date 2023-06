La ville de New York facturera les conducteurs se rendant au centre-ville. D’autres villes pourraient être les prochaines – Boston News, Météo, Sports

New-York (CNN) — L’administration du président Joe Biden devrait permettre à la ville de New York d’aller de l’avant avec un programme historique qui fera péage les véhicules entrant dans le Lower Manhattan, après la fin d’une période d’examen public lundi.

Le péage est officiellement connu sous le nom de Programme de péage du quartier central des affaires – mais on l’appelle communément « tarification de la congestion ».

En pratique, cela fonctionne comme n’importe quel autre péage, mais comme il charge spécifiquement les gens de conduire dans la zone encombrée de circulation en dessous de la 60e rue à Manhattan, ce serait le premier programme de ce type aux États-Unis.

Les propositions vont de la facturation des véhicules de 9 $ à 23 $ pendant les heures de pointe, et cela devrait entrer en vigueur au printemps prochain.

Le plan avait été retardé pendant des années, mais il a franchi une étape importante le mois dernier lorsque la Federal Highway Administration a approuvé la publication d’une évaluation environnementale. Le public a jusqu’à lundi pour examiner le rapport, et le gouvernement fédéral devrait généralement l’approuver peu de temps après.

À partir de là, la New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) peut finaliser les tarifs de péage, ainsi que les remises et les exemptions pour certains conducteurs.

La ville de New York se remet toujours de l’impact dévastateur de la pandémie de Covid-19. Les défenseurs de la tarification de la congestion affirment qu’il s’agit d’un élément crucial de la reprise de la ville et d’un moyen de réinventer la ville pour l’avenir.

« Ce programme est essentiel au succès à long terme de la ville de New York », a déclaré le mois dernier la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

Le plan marquerait également l’aboutissement de plus d’un demi-siècle d’efforts pour mettre en œuvre une tarification de la congestion à New York. Malgré le soutien de plusieurs maires et gouverneurs d’État de New York, les propriétaires de voitures et de camions des arrondissements extérieurs et des banlieues ont aidé rejeter les propositions.

En 2007, le maire Michael Bloomberg a qualifié la congestion « d’éléphant dans la pièce » lorsqu’il a proposé un programme de péage, que les législateurs de l’État tué. Une décennie plus tard, le gouverneur Andrew Cuomo – qui avait longtemps résisté à la tarification de la congestion – a déclaré que c’était « une idée dont le moment est venu » et a déclaré un métro état d’urgence après des retards accrus et une déraillement qui a fait des dizaines de blessés. Deux ans plus tard, l’État a autorisé la MTA à concevoir un programme de tarification de la congestion.

En fin de compte, c’est la nécessité d’améliorer le transport en commun de New York qui est devenue le cri de ralliement pour la tarification de la congestion.

Le pire embouteillage aux États-Unis

Chaque jour 700 000 voituresles taxis et les camions se déversent dans le Lower Manhattan, l’une des zones les plus fréquentées au monde avec l’un des pires embouteillages des États-Unis.

Voyager en voiture à seulement 7,1 mi/h en moyenne dans la zone de prix de la congestion, et c’est une tendance à la baisse. La vitesse des bus publics a également diminué de 28 % depuis 2010. Les New-Yorkais perdent en moyenne 117 heures chaque année assis dans la circulation, ce qui leur coûte près de 2 000 dollars en perte de productivité et autres coûts, selon une estimation.

Le péage est conçu pour réduire le nombre de véhicules entrant dans la zone de congestion d’au moins 10 % chaque jour et réduire de 5 % le nombre de kilomètres parcourus par les voitures dans la zone.

La congestion a également des coûts physiques et sociétaux : davantage d’accidents, d’émissions de carbone et de pollution se produisent lorsque les voitures qui éructent et klaxonnent occupent un espace qui pourrait être optimisé pour les piétons et les repas en plein air.

Les partisans notent également que cela améliorera le transport en commun, un élément essentiel de la vie à New York. Environ 75 % des déplacements au centre-ville se font en transport en commun.

Mais l’achalandage du transport en commun est de 35 % à 45 % inférieur par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Le MTA affirme que les frais de congestion généreront une source essentielle de revenus pour financer 15 milliards de dollars en investissements futurs pour moderniser le système de transport en commun de la ville, vieux de 100 ans.

Les améliorations, comme les nouvelles voitures de métro et les signaux électriques, sont cruciales pour attirer de nouveaux usagers et améliorer la vitesse et l’accessibilité, en particulier pour les résidents à faible revenu et minoritaires, qui sont les moins susceptibles de posséder des voitures, déclarent les partisans du plan.

La ville de New York est « dépendante des transports en commun », a déclaré Kate Slevin, vice-présidente exécutive de la Regional Plan Association, un groupe d’urbanisme et de politique. « Nous comptons sur ces revenus pour payer les mises à niveau et les investissements nécessaires qui garantissent un service de transport en commun fiable et de qualité.

L’amélioration des transports en commun est également essentielle pour la ville de New York. reprise économique post-pandémique: Si les trajets domicile-travail sont trop peu fiables, les gens sont moins susceptibles de se rendre au bureau et de magasiner dans les magasins autour de leur lieu de travail. Les partisans du péage urbain espèrent que le programme créera plus d’espace pour des équipements tels que des trottoirs plus larges, des pistes cyclables, des places, des bancs, des arbres et des toilettes publiques.

« Il y a 100 ans, nous avons décidé que l’automobile était la voie à suivre, alors nous avons rétréci les trottoirs et construit des autoroutes », a déclaré Sam Schwartz, ancien commissaire à la circulation à New York et fondateur d’une société de conseil éponyme. « Mais l’avenir de New York, c’est que le piéton soit roi et reine. Tout doit être au service du piéton.

Avantages, critiques et mesures d’atténuation

Alors qu’aucune autre ville américaine n’a encore mis en place une tarification de la congestion, Stockholm, Londres et Singapour l’ont depuis des années.

Ces villes ont signalé des avantages tels qu’une diminution de la pollution par le dioxyde de carbone, des vitesses moyennes plus élevées et une réduction de la congestion.

Un an seulement après que Londres a ajouté sa redevance en 2003, la congestion du trafic baissé de 30% et les vitesses moyennes ont augmenté du même pourcentage. A Stockholm, un étude ont constaté que le taux de visites chez le médecin pour enfants souffrant d’asthme aigu avait chuté d’environ 50 % par rapport aux taux d’avant le lancement du programme en 2007.

Cependant, certains groupes sont farouchement opposés aux péages urbains à New York. Les chauffeurs de taxi et de covoiturage, en grande partie une main-d’œuvre à faible revenu et immigrée, le craignent blessera les conducteurs déjà du mal à joindre les deux bouts. Le MTA a déclaré que la tarification de la congestion pourrait réduire la demande de taxis jusqu’à 17% dans la zone.

Les navetteurs et les législateurs des arrondissements extérieurs de New York et du New Jersey affirment que le programme nuit aux conducteurs qui n’ont aucun moyen viable de se rendre au centre-ville de Manhattan autrement qu’en voiture, et que cela aurait un impact disproportionné sur les conducteurs à faible revenu. (Mais sur une région de 28 millions d’habitants, on estime que seulement 16 100 personnes à faible revenu se rendent au travail en voiture dans le Lower Manhattan, selon le MTA.)

D’autres critiques disent que cela pourrait détourner davantage de trafic et de pollution des camions diesel de Manhattan vers des zones à faible revenu comme le Bronx, qui a les taux d’hospitalisation pour asthme les plus élevés de la ville.

Cependant, la MTA et d’autres agences prévoient d’atténuer bon nombre de ces effets négatifs.

Les taxis et les véhicules de location ne seront payants qu’une fois par jour. Les conducteurs qui gagnent moins de 50 000 $ par an ou qui sont inscrits à certains programmes d’aide gouvernementaux bénéficieront de 25 % de réduction après leurs 10 premiers trajets chaque mois. Les camions et autres véhicules bénéficieront de 50 % de réduction pendant les heures de nuit.

De plus, le MTA a promis 10 millions de dollars pour installer des unités de filtration de l’air dans les écoles à proximité des autoroutes, 20 millions de dollars pour un programme de lutte contre l’asthme et d’autres investissements pour améliorer la qualité de l’air et l’environnement dans les zones où davantage de trafic pourrait être détourné.

Les enjeux du programme de la ville de New York sont élevés et les dirigeants d’autres villes surveillent de près les résultats.

En cas de succès, la tarification de la congestion pourrait être un modèle pour d’autres villes américaines, qui tentent de se remettre de la pandémie et sont confrontées à des défis similaires liés au changement climatique et au vieillissement des infrastructures publiques.

« C’est bien de voir que le programme de la ville de New York avance » a dit le comité de rédaction du Los Angeles Times le mois dernier. « Los Angeles devrait regarder, apprendre et continuer ensuite. »

