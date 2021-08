La ville de New York exigera une preuve de vaccination pour les activités en salle

La ville de New York exigera bientôt une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour que les gens puissent entrer dans les restaurants intérieurs, les gymnases et les lieux de divertissement. La nouvelle exigence, la première du genre dans une grande ville américaine, entrera en vigueur le 16 août, a annoncé mardi le maire Bill de Blasio.

« Le but ici est de convaincre tout le monde que c’est le moment », a déclaré de Blasio. « Si nous voulons arrêter la variante delta, le moment est venu. »

Mardi également, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis avaient livré plus de 110 millions de doses de vaccin COVID dans plus de 60 pays, une étape importante que le président Joe Biden devrait discuter dans un discours à la nation.

Biden parlera probablement des problèmes de vaccination aux États-Unis alors que les inquiétudes grandissent face à une augmentation des infections alimentée en partie par la variante delta. La Floride et le Texas ont enregistré un tiers de tous les cas de COVID-19 signalés la semaine dernière, selon la Maison Blanche.

Le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19 en Floride a atteint un niveau record de 11 515 patients en une journée, selon les données publiées mardi par le département américain de la Santé et des Services sociaux. Et le Texas compte désormais plus de décès dans tout l’État que New York, le premier épicentre de la pandémie dans le pays.

Les États-Unis ont signalé 599 334 nouveaux cas au cours de la semaine se terminant dimanche. Une semaine plus tôt, les cas étaient au nombre de 364 123. Le pays enregistre désormais environ 2 500 décès par semaine.

Aussi dans l’actualité :

►Le transformateur de viande Tyson Foods a déclaré qu’il obligerait tous ses 120 000 employés américains à se faire vacciner contre le COVID-19, devenant ainsi l’un des premiers grands employeurs de travailleurs de première ligne à le faire. En outre, Microsoft a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour tous les employés, fournisseurs et visiteurs de ses bureaux américains à partir de septembre.

►Israël exigera que toutes les personnes arrivant des États-Unis et de 17 autres pays, quel que soit leur statut vaccinal, soient mises en quarantaine pendant deux semaines à partir du 11 août.

►McDonald’s a déclaré qu’il exigerait des employés et des clients qu’ils recommencent à porter des masques dans certains restaurants américains, quel que soit leur statut vaccinal. Home Depot, Lowes et Target ont également mis en place des mandats de masque pour les travailleurs.

►Le Japon humilie désormais publiquement les personnes qui enfreignent les règles COVID-19. Le ministère de la Santé a partagé les noms de trois personnes qui, selon les responsables, ont clairement agi pour éviter tout contact avec les autorités après leur retour dans le pays.

►Seize destinations – Andorre, Curaçao, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Iran, Irlande, île de Man, Kazakhstan, Lesotho, Libye, Malte, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et les îles Vierges américaines – ont été ajoutées au « Niveau 4: liste de voyage COVID-19 Very High ».

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 35,1 millions de cas confirmés de COVID-19 et 613 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 199 millions de cas et 4,24 millions de décès. Plus de 164,9 millions d’Américains – 49,7% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ce que nous lisons : Après plus de 18 mois de pandémie, avec 1 Américain sur 545 tués par COVID-19, une partie importante de la population continue d’affirmer ses propres libertés individuelles sur le bien commun. Lire l’histoire complète.

Les écoles publiques de Floride disent qu’elles ne peuvent pas obliger les élèves à porter des masques

Les districts scolaires de Floride ne peuvent pas légalement appliquer une exigence de masque en raison du décret du gouverneur Ron DeSantis l’interdisant, ont déclaré lundi des responsables, malgré les appels de nombreux parents et médecins pour que tous les étudiants des campus de district portent des couvre-visages lorsque les cours commenceront le mois prochain.

La Floride a touché 11 515 patients hospitalisés mardi, battant le record de l’année dernière pour la troisième journée consécutive.

Le gouverneur républicain a signé une ordonnance autorisant le Conseil de l’éducation de l’État à suspendre le financement des districts qui appliquent un mandat de masque. Les avocats du conseil scolaire du comté de Palm Beach ont conclu que le décret de DeSantis la semaine dernière rend impossible l’application d’un mandat de masque pour les élèves, a déclaré le président du conseil scolaire.

Bien que l’arrêté du gouverneur n’empêche pas un district scolaire de mettre en place une exigence, « ce qu’il fait, cependant, c’est d’autoriser les parents à ignorer toute action du conseil exigeant le masquage obligatoire de leurs enfants », a déclaré le président du conseil scolaire Frank Barbieri dans un déclaration.

Les écoles publiques du comté de Broward, qui sont devenues la semaine dernière le premier district scolaire de Floride à déclarer qu’elles exigeraient des masques sur le campus ce mois-ci, ont inversé le cap lundi, affirmant qu’elles « avaient l’intention de se conformer au dernier décret du gouverneur ».

– Andrew Marra, poste de Palm Beach

Biden s’adresse à la nation sur les vaccinations

Les 110 millions de doses de vaccin et plus que les États-Unis donnent à plus de 60 pays, dans le cadre d’un effort pour arrêter la propagation mondiale du coronavirus dont le président Joe Biden s’occupera mardi après-midi, provenaient du stock de vaccins excédentaire américain alors que la demande intérieure ralentissait. La plupart des injections ont été distribuées par le biais d’un programme mondial de vaccination appelé COVAX.

Biden s’est engagé à expédier plus de 80 millions de doses à l’étranger d’ici la fin juin, mais n’a pu en partager qu’une fraction en raison d’obstacles logistiques et réglementaires dans les pays destinataires. À la fin de ce mois, les États-Unis commenceront à expédier 500 000 doses de vaccin Pfizer promis à 100 pays à faible revenu d’ici juin 2022, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Au niveau national, les États-Unis rapportent près de 347 millions de doses de vaccin administrées. Parmi ceux-ci, 468 000 ont été administrés lundi, dont 320 000 tirs pour la première fois, a déclaré sur Twitter le directeur des données COVID-19, Cyrus Shahpar. La moyenne sur sept jours des Américains nouvellement vaccinés était la plus élevée depuis le 4 juillet.

L’administration Biden a également proposé d’envoyer davantage d’aide fédérale aux gouverneurs, notamment en déployant des « équipes d’urgence » d’experts, alors que les États sont aux prises avec une augmentation spectaculaire des cas de COVID-19.

Masquer les opposants à risque après un cas de virus lors d’une réunion dans le Missouri

De nombreuses personnes étaient sans masque alors qu’elles exprimaient leur mécontentement à l’égard d’un mandat de masque lors d’une réunion bruyante de quatre heures du conseil du comté de St. Louis la semaine dernière, et maintenant les traceurs de contact tentent de déterminer si quelqu’un a attrapé le coronavirus après quelqu’un à la réunion testé positif au COVID-19.

La variante delta du coronavirus qui a émergé dans les zones rurales du Missouri a fait son chemin vers les zones urbaines, provoquant de nouveaux mandats de masques dans la ville et le comté de St. Louis le mois dernier et un qui a commencé lundi à Kansas City. Le mandat du comté de St. Louis a fait l’objet d’une réunion mouvementée mardi dernier. L’exécutif du comté démocratique, Sam Page, a déclaré lundi que bon nombre de ceux qui ont pris la parole et assisté ont ignoré le mandat qui exige des masques dans les lieux publics intérieurs.

« Oui, il est regrettable que beaucoup de ces mardi soir aient ignoré la loi, mais c’est ce qui s’est passé », a déclaré Page lors d’une vidéo diffusée en direct depuis son domicile. « En conséquence, c’est là que nous en sommes, à nous demander combien de personnes ont été exposées au virus et combien deviendront malades du virus. »

Les États-Unis atteignent 70% des adultes au moins partiellement vaccinés

Le jour où l’administration Biden a salué la nouvelle selon laquelle 70% des adultes américains sont désormais au moins partiellement vaccinés, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’un mandat de vaccination à l’échelle nationale « n’était pas sur la table », mais a noté que les employeurs ont le droit de le prendre. étape comme bon leur semble.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux devraient se faire vacciner ou faire face à plusieurs restrictions, notamment des tests et le masquage. Son administration compte également sur les besoins en vaccins des employeurs privés pour convaincre les récalcitrants de se faire vacciner.

Ces efforts, ainsi que peut-être la crainte de l’impact de la variante delta, semblent porter leurs fruits. Alors que la barre des 70 % a été atteinte environ un mois plus tard que l’objectif initial du 4 juillet, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a noté une augmentation récente de la vaccination.

Zients a déclaré que 3 millions d’Américains avaient reçu leur première injection la semaine dernière, le plus grand nombre pour une période de sept jours depuis le 4 juillet.

« Il y a un fort sentiment de progrès, et vous le voyez dans le nombre de coups que nous recevons dans les bras des gens chaque jour », a déclaré Zients.

Les soi-disant infections révolutionnaires de personnes entièrement vaccinées sont devenues une préoccupation majeure dans la bataille contre COVID-19, en particulier après que le CDC a révélé la semaine dernière que de nouvelles études montrent que ces personnes peuvent transmettre le virus.

Fauci: Réinfections beaucoup plus élevées avec la variante delta

Peut-être plus inquiétant pourrait-il être la preuve que ceux qui ont déjà eu COVID pourraient ne pas être aussi protégés qu’ils le croient.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Biden, a déclaré qu’au 26 juillet, le CDC avait reçu 6 587 rapports d’infections révolutionnaires ayant entraîné des hospitalisations ou des décès sur 163 millions d’Américains entièrement vaccinés – soit un cas sur environ 25 000.

« Aucun vaccin n’est efficace à 100%, vous pouvez donc vous attendre à des infections révolutionnaires », a déclaré Fauci lors d’un briefing lundi. « La plupart de ces infections seront asymptomatiques ou bénignes. »

Fauci a également déclaré que les personnes infectées devraient toujours recevoir le vaccin pour ajouter une couche de protection plus forte, car la variante delta produit plus de réinfections.

« La protection que vous obtenez contre l’infection d’origine existe toujours dans une certaine mesure », a déclaré Fauci, « mais les réinfections se produisent actuellement à un taux beaucoup plus élevé chez les individus que contre l’original (souche). »

Contribuer : The Associated Press.