La ville de New York et Long Island sous l’état d’urgence en raison de pluies torrentielles

Une violente tempête de pluie aux heures de pointe a inondé la zone métropolitaine de New York vendredi, fermant certaines parties du système de métro de la ville, inondant les rues et les autoroutes et retardant les vols vers l’aéroport de LaGuardia.

Jusqu’à 13 centimètres de pluie sont tombés dans certaines régions pendant la nuit, et jusqu’à 18 centimètres supplémentaires sont attendus tout au long de la journée, a déclaré la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul.

« Il s’agit d’une tempête dangereuse et potentiellement mortelle », a déclaré Hochul dans une interview à la chaîne de télévision NY1. « Comptez là-dessus pour les 20 prochaines heures. »

Hochul a déclaré l’état d’urgence pour la ville de New York, Long Island et la vallée de l’Hudson.

Les habitants regardent les ouvriers tenter de nettoyer un drain dans les eaux de crue vendredi dans le quartier de Brooklyn à New York. (Jake Offenhartz/Associated Press)

La circulation était à l’arrêt, avec de l’eau au-dessus des pneus des voitures, sur un tronçon de FDR Drive, une artère majeure de l’est de Manhattan. Certains conducteurs ont abandonné leur véhicule.

Priscilla Fontallio a déclaré qu’elle était restée coincée dans sa voiture, qui se trouvait sur un tronçon d’autoroute qui n’était pas inondé mais qui ne roulait pas, pendant trois heures.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil de ma vie », a-t-elle déclaré.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de l’eau se déversant dans les stations de métro et les sous-sols.

Retards de transit, annulations

La Metropolitan Transportation Authority, qui gère les lignes de métro et de train de banlieue, a exhorté les habitants de la ville la plus peuplée du pays à rester chez eux s’ils le pouvaient. Pratiquement toutes les lignes de métro ont été au moins en partie suspendues, déviées ou fonctionnant avec des retards, et deux des trois lignes principales du Metro-North Railroad ont été suspendues.

Les vols vers LaGuardia ont été brièvement interrompus, puis retardés, vendredi matin, en raison de l’eau dans la zone de ravitaillement de l’aéroport. Les inondations ont également entraîné la fermeture de l’un des trois terminaux de l’aéroport.

Les villes autour de la ville de New York ont ​​également connu des inondations, notamment Hoboken, à la frontière du New Jersey.

Le déluge est survenu moins de trois mois après qu’une tempête ait provoqué des inondations meurtrières dans la vallée de l’Hudson à New York et submergé la capitale du Vermont, Montpellier. Il y a un peu plus de deux ans, les restes de l’ouragan Ida ont déversé des pluies record sur le nord-est et tué au moins 13 personnes à New York, dont la plupart se trouvaient dans des appartements en sous-sol inondés. Au total, 50 personnes sont mortes de la Virginie au Connecticut.

Un homme transporte ses affaires alors qu’il abandonne son véhicule, qui est resté bloqué dans les eaux de crue vendredi à Mamaroneck, dans la banlieue de New York, dans le comté de Westchester. (Mike Segar)

Hochul a mis en garde jeudi les New-Yorkais contre des précipitations d’une « ampleur à laquelle nous ne sommes pas habitués », ajoutant que les New-Yorkais « doivent s’y habituer » en raison du changement climatique.

À mesure que la planète se réchauffe, des tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, rendant les précipitations extrêmes plus fréquentes, selon les scientifiques atmosphériques.