La ville de New York est sous le choc après le chaos des crues soudaines et de puissantes averses

Alors que des crues soudaines ont balayé certaines parties de la région de New York vendredi, les habitants ont été ébranlés par les fortes averses et la montée des eaux. Samedi, certaines localités du Connecticut et de Long Island se préparaient à encore plus de pluie.

Bien qu’aucun décès n’ait été signalé, des scènes de chaos ont émergé alors que les habitants pataugeaient dans l’eau jusqu’aux genoux à la recherche d’un terrain plus élevé et que les conducteurs abandonnaient leurs véhicules sur des autoroutes saturées. Dans un immeuble du nord de Brooklyn, à New York, ont déclaré les habitants eaux usées brutes se sont infiltrés dans leurs appartements au milieu du torrent.

Les pompiers de la ville de New York ont ​​secouru au moins 15 personnes des voitures immobilisées par la montée des eaux. Les premiers intervenants ont également sauvé au moins six personnes des appartements inondés au sous-sol, NBC News signalé.

Les torrents ont perturbé les déplacements dans le plus grand système de transport du pays, avec des pluies inondant certaines stations de métro de la ville de New York et submergeant plusieurs voies ferrées régionales. L’aéroport JFK a été inondé par plus de 8 pouces de pluie – marquant le jour le plus pluvieux jamais enregistré là depuis 1948 – et l’aéroport de La Guardia a également été inondé de près de 5 pouces, provoquant des annulations de vols, selon les rapports.

Le zoo de Central Park était si inondé qu’un lion de mer temporairement échappé de son enclos trop rempli.

Cette tempête de grande ampleur a amplifié les appels déjà croissants lancés à la ville de New York pour qu’elle se prépare à la crise climatique. Ce qui était autrefois des événements météorologiques rares est devenu beaucoup plus courant ces dernières années, soulignant que la ville de New York reste malheureusement mal préparée à la montée du niveau de la mer.

Vendredi a marqué le « jour le plus pluvieux » à New York depuis l’ouragan Ida il y a environ deux ans ; au moins 14 ont été tués alors que la tempête s’avançait. En 2012, l’ouragan Sandy a frappé la ville de New York, causant 44 morts et 19 milliards de dollars de dégâts – déplaçant des milliers d’habitants et endommageant plus de 69 000 maisons, selon les autorités. dit.

« Cette évolution des conditions météorologiques est le résultat du changement climatique, et la triste réalité est que notre climat change plus rapidement que nos infrastructures ne peuvent y répondre », a déclaré Rohit Aggarwala, commissaire du département de la protection de l’environnement de la ville de New York. a déclaré au New York Times. Les conditions météorologiques extrêmes sont survenues à peine trois mois après inondation mortelle a submergé la région de la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York.

La tempête de cette semaine a suscité de vives critiques à l’encontre du maire de New York, Eric Adams, certains affirmant qu’il avait mis du temps à communiquer sur la menace.

« Si quelqu’un était pris au dépourvu », il devait être « sous un rocher », aurait déclaré Adams.

Le site d’information de la ville de New York, Hell Gate, a fourni la chronologie la plus précise de la réponse d’Adam : « Dix heures après que le National Weather Service émis un avertissement de crue soudaine, cinq heures après que les fortes pluies ont commencé à tomber sur la ville de New York, trois heures après que les plateformes de médias sociaux ont commencé à être diffusées. inondé avec des photos et des vidéos des eaux de crue bloquant les véhicules et les navetteurs, 90 minutes après le MTA essentiellement dit aux coureurs les trains étaient trop en panne pour être utiles, et 40 minutes après le début de la conférence de presse, le maire Eric Adams a parlé pour la première fois aux New-Yorkais des inondations qui continuent de frapper la ville qu’il contrôle, » l’écrivain Christopher Robbins noté.

En défendant ce manque de communication, Adams a déclaré que ses adjoints avaient déjà fourni des avis sur les inondations. « Le leadership n’est pas seulement le maire », aurait-il déclaré. « Ce sont tous ceux qui sont placés à ces postes, et c’est ce que vous avez vu. »

La nuit précédente, Adams a lancé un collecte de fonds pour la campagne.