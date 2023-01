La ville de New York est pleine, dit le maire aux migrants

Eric Adams a rompu avec la ligne du Parti démocrate sur la migration, exhortant l’administration Biden à “faire son travail”

Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé qu’il y avait “pas de chambre” pour les immigrants illégaux à New York, suppliant l’administration du président Joe Biden de réparer le “urgence nationale» à la frontière mexicaine lors d’une conférence de presse à El Paso dimanche.

“Il est maintenant temps pour le gouvernement national de faire son travail», a déclaré le maire, faisant référence à la crise des migrants qui a atteint des niveaux sans précédent sous Biden.

Adams a dit que c’était “injuste” que des villes comme New York et Chicago devraient avoir à accueillir autant de migrants et a exhorté l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) à superviser un “réponse coordonnée.”

Dans un communiqué vendredi, Adams a également déclaré «l’absence d’une réforme fédérale de l’immigration dont on a cruellement besoin ne devrait pas signifier que cette crise humanitaire retombe uniquement sur les épaules des villes.”

Lire la suite La ville de New York déclare l’état d’urgence

Il a exhorté la Maison Blanche à contrecarrer la désinformation qui, selon lui, donnait à de nombreux migrants un «fausse impression» des conditions auxquelles ils pouvaient s’attendre à New York. Sites Web suggérant “en gros les rues sont pavées d’or“, où tout le monde obtient”emploi automatique” et “vous allez automatiquement vivre dans un hôtel” doit être contré par “information précise,” il a dit.

Le maire s’est rendu à El Paso pour visiter la frontière quelques jours seulement après avoir annoncé des coupes budgétaires pour chaque agence municipale, avertissant que le déluge de migrants pourrait coûter jusqu’à 2 milliards de dollars à New York. Adams avait déjà supplié le gouverneur de New York Kathy Hochul pour une aide d’urgence la semaine dernière, insistant sur le fait que la ville était à «point de rupture” avec 3 100 immigrants illégaux arrivés en une seule semaine et un total de 40 000 arrivés depuis le printemps dernier.

Le ressentiment s’est construit parmi les natifs de New York alors que le maire réduit les budgets des services indispensables, ce qui, a-t-il admis, pourrait avoir un impact sur la sécurité publique de la ville. Les logements abordables étant déjà rares avant l’arrivée des migrants, le sans-abrisme a également atteint des proportions épidémiques.

LIRE LA SUITE: Les abris de New York en proie à une flambée de violence – médias

Adams a peut-être invité la crise lorsqu’il aurait déclaré au maire d’El Paso, Oscar Leeser, en septembre, que New York accueillerait les migrants excédentaires de la ville frontalière. Cependant, le gouvernement de la ville est rapidement devenu incapable de gérer l’afflux, déclarant l’état d’urgence en octobre et suppliant la Maison Blanche d’une aide fédérale d’un milliard de dollars qu’elle a jusqu’à présent refusé d’engager.