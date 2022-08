La ville de New York dit que les écureuils « éclaboussants » ne font que rester au frais dans la chaleur

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LONDRES – Ceux qui se promènent dans les parcs de New York pourraient être arrêtés dans leur élan cet été par un écureuil étendu, face contre terre, les membres tendus et immobiles. Ne vous inquiétez pas, déclare le Département des parcs et loisirs de New York. Ils ne font que “sploter”. UN tweeter par l’agence des parcs de la ville plus tôt cette semaine est devenu viral en ligne, déroutant et ravissant les gens dans la même mesure, après avoir conseillé : « Si vous voyez un écureuil allongé comme ça, ne vous inquiétez pas ; c’est très bien. Il a ajouté que “les jours de chaleur, les écureuils se rafraîchissent en s’étirant (s’étirant) sur des surfaces fraîches pour réduire la chaleur corporelle. On parle parfois de décharge de chaleur.

Cela a déclenché une vague de questions sur ce que signifie splooting, mais le mot, d’origine inconnue, tourbillonne sur Internet depuis un certain temps, populaire parmi les propriétaires d’animaux ravis à la vue de leur chien ou chat étirant leurs pattes arrière dans une posture amusante. .

Les vétérinaires et les experts des animaux pensent que les animaux prennent la pose pour combattre la chaleur, étendant leur surface pour se refroidir.

Le mot et l’action ont suscité l’intérêt en ligne – bien que le mot n’ait pas encore été présenté dans tous les principaux dictionnaires.

Lorsque votre correspondant, assis confortablement dans un bureau climatisé, a recherché le mot en ligne dans le dictionnaire Miriam-Webster, la réponse n’a donné aucun résultat : “Le mot que vous avez entré n’est pas dans le dictionnaire.”

Une autre tentative, cette fois dans le Collins English Dictionary de Grande-Bretagne, produisit une brève entrée pour splooting, qu’elle décrivit comme l’anglais britannique.

« VERBE (intransitif) : (d’un animal) se coucher à plat ventre avec les pattes postérieures allongées derrière le corps.

L’entrée ajoute, utilement, que l’origine du mot est probablement l’argot du 21e siècle “peut-être modifié à partir de splat”.

Fiona McPherson, lexicographe à l’Oxford English Dictionary, a déclaré vendredi au Washington Post «Sploot est une monnaie relativement récente » et n’a pas encore été incluse dans le célèbre dictionnaire, bien que ce soit un mot qu’ils « suivent ».

« Étymologiquement, il peut s’agir d’une variante de éclaboussures, mais j’ai aussi vu des suggestions selon lesquelles il s’agit d’un mélange de évaser et trottiner, ” dit-elle dans un e-mail. “Il a été assez étroitement associé aux chiens, notamment aux corgis”, mais peut s’appliquer à la plupart des animaux capables de s’éclabousser.

McPherson, rédacteur en chef de nouveaux mots chargé d’ajouter l’entrée “amazeballs” au dictionnaire, a déclaré que l’acte était peut-être devenu plus visible dans le temps chaud récent que beaucoup connaissent et que le mot a probablement gagné en popularité dans la culture des mèmes Internet.

Le phonéticien John Harris a déclaré que si plusieurs sources Internet suggéraient que le mot était dérivé de “split” ou “splat”, il considérait cela comme “peu probable” car “il n’y a pas de changements sonores réguliers en anglais qui vous amèneraient de l’un ou l’autre de ces mots à SPLOOT .” Cependant, le professeur émérite de linguistique à l’University College de Londres a pensé qu’il pourrait plutôt s’agir d’un mot-valise impliquant la première partie de “splay” et la dernière partie de “mignon”.

Le tweet des parcs de New York, où les températures ont grimpé en flèche cet été, a incité d’autres personnes en ligne à partager des images de leurs propres animaux de compagnie en train de couler.

« Les écureuils qui volent sont adorables » tweeté une personne en réponse. Une autre a écrit: “Splooting !! J’adore ce mot… merci !”

Selon le Gilbertsville Veterinary Hospital de Philadelphie, un certain nombre d’animaux peuvent présenter une variété de positions de splooting en fonction de leur flexibilité.

Le “Sploot classique”, dit-il, est l’endroit où une jambe reste sous le corps tandis que l’autre jambe est renvoyée. Le “Side Sploot” voit quant à lui une jambe repliée sous le corps tandis que l’autre est expulsée sur le côté et le “Full Sploot” permet à l’animal de donner un coup de pied aux deux jambes derrière le corps, présentant un étirement complet du corps.

Splooting peut être bon pour les muscles et les hanches de l’animal dans le cadre d’un étirement, ajoute-t-il, et lui permet également de se refroidir en appuyant son ventre sur des surfaces froides.

Au Royaume-Uni, le phénomène est plus communément appelé “pancaking”, a déclaré l’experte en écureuils Natalia Doran au Washington Post. « Mais nous parlons de la même position du corps. Nous le voyons tout le temps dans nos écureuils de sauvetage », a-t-elle déclaré.

Doran dirige Urban Squirrels, un groupe de sauvetage et de défense basé à Londres, qui aide les écureuils blessés et orphelins.

“Cette position d’aigle vraiment étalé n’est pas un souci – ils ne font que se refroidir”, a-t-elle déclaré. “Aussi léthargiques et immobiles qu’ils paraissent, ils vont bien.”

En revanche, si un écureuil semble être allongé immobile et sur le côté, cela pourrait indiquer qu’il ne va pas bien, et s’il est recroquevillé dans une position de balle serrée, cela peut signifier qu’il a froid, a ajouté Doran.

Bien que la position de splooting soit un moyen “mignon” pour les écureuils de se refroidir, elle a averti qu’à plus long terme, le changement climatique était une préoccupation sérieuse et pourrait nuire à l’espèce au Royaume-Uni et ailleurs.

Jackie Foott du forum britannique Red Squirrel, qui travaille à la conservation de la race minoritaire, a convenu que la pose était un spectacle courant parmi les espèces et les autres animaux.

“Tous les animaux le feront, ils iront dans un endroit ombragé et s’allongeront à plat”, a-t-elle déclaré au Post. “La chose évidente est qu’ils augmentent la surface de leur corps afin que l’excès de chaleur puisse se disperser.”

La majorité des écureuils des parcs de New York sont des écureuils gris de l’Est. Surtout actifs pendant la journée, on peut les voir se tortiller et se précipiter pour des noix, des graines et des baies en utilisant leur excellent odorat.

Les mammifères peuvent mesurer entre neuf et 12 pouces de long et peser environ 20 onces. Ils résident généralement dans un «drey», un type de nid fait de feuilles, en petits groupes familiaux et vivent environ trois à cinq ans en ville ou jusqu’à 10 ans en milieu rural.

Le splooting peut également se produire chez les jeunes oiseaux, selon au service NYC Parks, comme le “faucon à queue rousse juvénile”, connu pour démontrer un “plein sploot parfois”.

« Cependant, les oiseaux ne se couchent généralement pas car cela les rend vulnérables. Au lieu de cela, ils vont se percher et gonfler leurs plumes et tendre leurs ailes pour permettre à l’air de circuler et de se rafraîchir », a-t-il ajouté.