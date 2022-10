La ville de New York déclare l’état d’urgence — RT World News

Alors que des milliers de migrants sont transportés par bus depuis le sud, le maire a blâmé la “politique” pour la crise

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré vendredi l’état d’urgence de 30 jours au milieu de la crise des migrants, ajoutant que le nouvel afflux coûtera 1 milliard de dollars à la ville. Cette décision intervient alors que plusieurs États américains envoient des milliers de migrants de la frontière sud vers des zones dirigées par les démocrates, y compris NYC.

S’adressant aux journalistes à l’hôtel de ville, Adams a décrit le «crise humanitaire» la Big Apple s’est retrouvée, avec plus de 61 000 personnes actuellement hébergées dans les refuges de la ville. Près d’un tiers d’entre eux sont des enfants, a-t-il dit.

Le maire accuse «Dynamique politique américaine” pour la situation désespérée, en disant: “des milliers de demandeurs d’asile ont été transportés par bus à New York et simplement déposés, sans préavis, coordination ou soins», avec plus d’arrivée chaque jour.

“Nos lois sur le droit au logement, nos services sociaux et nos valeurs sont exploités par d’autres à des fins politiques,” il a déclaré. “Les New-Yorkais sont en colère. Je suis en colère aussi.”

Adams a averti qu’avec l’afflux écrasant de migrants, leur nombre atteindra bientôt 100 000 et que New York devra dépenser 1 milliard de dollars au cours de la seule année fiscale en cours pour gérer la crise.















“Bien que notre compassion soit illimitée, nos ressources ne sont pas», a-t-il déclaré, appelant à une aide d’urgence fédérale et étatique.

Le décret que le maire a émis permettra à la ville d’ouvrir plus rapidement les centres de secours d’urgence en les dispensant d’un certain nombre de procédures de révision. Cela facilitera également la coordination des efforts des agences municipales.

En réponse à la déclaration, le porte-parole du gouverneur du Texas, Greg Abbott, a appelé Adams «un hypocrite absolu», ajoutant qu’au lieu de «se plaindre de quelques milliers de migrants dans sa ville sanctuaire“, le maire devrait dire au président Joe Biden de”faire son travail et sécuriser la frontière.”

Ces derniers mois, Abbott et le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, tous deux républicains, ont envoyé des bus entiers d’immigrants à New York et à Washington pour tenter de mettre la crise frontalière sous les projecteurs.

Plus tôt ce mois-ci, Adams a tenté de conclure un accord pour héberger des migrants illégaux à bord d’un énorme navire appartenant à Norwegian Cruise Line et amarré à Staten Island. Plus tard, un responsable de l’administration locale a révélé que les parties n’étaient pas en mesure de conclure un accord, car l’entreprise voulait facturer trop cher.