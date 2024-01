La ville de New York, DC, se prépare vendredi à la deuxième vague de neige perturbatrice de la semaine.

NEW YORK – Les grandes villes situées le long du corridor de l’Interstate 95 ont passé près de deux ans sans accumulation de neige avant que cette séquence ne soit interrompue mardi, et il semble que New York, Washington et Philadelphie n’auront pas besoin d’attendre beaucoup plus longtemps avant leur prochain hiver perturbateur. météo.

En effet, une puissante tempête hivernale qui frappe le nord-ouest du Pacifique avec des pluies verglaçantes généralisées est sur le point de se déplacer à travers le pays et d’avoir un impact sur des millions de personnes sur la côte Est, du centre de l’Atlantique au nord-est et en Nouvelle-Angleterre, à la fin de la semaine de travail.

Ce ne sera pas une tempête de neige à succès, mais le centre de prévision FOX a déclaré qu’elle perturberait toujours les déplacements, avec des totaux de neige allant d’environ un pouce à 5 pouces.

Le système devrait balayer la région du Midwest et des Grands Lacs jeudi. Une première couche de neige le matin sera suivie d’une zone primaire de neige en soirée et pendant la nuit.

Cela signifie que des villes comme Chicago, Indianapolis, Détroit, Cleveland et Pittsburgh pourraient voir plusieurs centimètres de neige. De la neige accumulée tombera également vers le sud, dans le Kentucky et dans les montagnes de Virginie occidentale et du Tennessee.

Buffalo, New York et d’autres villes situées le long de l’est des Grands Lacs sont encore en train de nettoyer après avoir été ensevelies sous des pieds de neige à effet de lac, mais cette région se prépare à nouveau à recevoir encore 1 à 3 pieds.

Les États du Nord-Est et du centre de l’Atlantique, y compris le long du corridor I-95, entreront en action d’ici vendredi.

L’accumulation de neige pourrait causer des problèmes sur les routes et dans certains des aéroports les plus fréquentés du pays tout au long de la journée, jusqu’à ce que le système de tempête quitte la côte Est vendredi soir.

Quelle quantité de neige va tomber ?

Encore une fois, il ne s’agira pas d’une tempête de neige record qui frappera des millions de personnes dans le Nord-Est.

“Vous avez de la neige dans les prévisions, le long du couloir I-95”, a déclaré Craig Herrera, météorologue météorologique de FOX. “C’est une histoire similaire à ce que nous avons vu la dernière fois. Nous pouvions voir peut-être 1 à 3 pouces de neige, peut-être un peu plus.”

Buffalo et Watertown, dans l’État de New York, se préparent à recevoir plusieurs mètres de neige supplémentaire à effet de lac pendant au moins la première partie du week-end.

Des totaux de neige plus élevés, entre 3 et 5 pouces, sont possibles dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre, comme Boston, et dans les parties intérieures du nord-est.

“C’est un peu un peu de poussière”, a déclaré Britta Merwin, météorologue de FOX. “La différence lors de cette remise des gaz est que nous avons eu beaucoup d’air froid devant nous. Et cela pourrait produire plus de neige duveteuse.”

Donc, si vous faites partie des millions de personnes vivant au centre de l’Atlantique, dans le nord-est et en Nouvelle-Angleterre, vous devriez vous préparer à des chutes de neige perturbatrices à la fin de la semaine.

“C’est plutôt amusant”, a poursuivi Merwin. “Pour une région qui n’a pas vu beaucoup (de neige), nous en avons quelques avant-goûts en une semaine.