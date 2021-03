Avec des paroles sombres et de la musique sur fond d’images de New-Yorkais prises par la pandémie de coronavirus, la ville de New York a marqué dimanche un an depuis qu’ils ont appris les premiers décès de l’État du COVID-19, un moment de calcul effrayant qui a poussé les responsables à se précipiter pour fermer commerces et écoles.

Le maire Bill de Blasio a appelé le nombre total de vies perdues dans la ville «un nombre que nous pouvons à peine imaginer», notant que cela représentait plus que la ville perdue lors de la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, le 11 septembre et le superstorm Sandy réunis.

Aussi dévastatrices que les pertes aient été, il a ajouté: « Tous ceux que nous avons perdus, ce qu’ils ont fait, continue. Ce qu’ils ont contribué, ce qu’ils ont créé, l’amour qu’ils ont donné, continue. »

Mais l’État montre des signes de renouveau. Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé vendredi que les voyageurs nationaux à New York ne seront plus tenus de mettre en quarantaine à partir du 1er avril.

C’est quelque chose qui se reflète dans le reste du pays – avec l’accélération des vaccinations et la baisse des taux de cas de COVID-19, plus de 90% de la population californienne de près de 40 millions d’habitants pourrait être hors du niveau de code couleur le plus restrictif d’ici mercredi.

Mais le Dr Anthony Fauci a averti dimanche sur Fox News que les États-Unis devaient progressivement lever les restrictions ou risquer un autre verrouillage de grande ampleur pour arrêter une poussée.

Pendant ce temps, les plages et les bars de Floride voient déjà les premières foules d’étudiants en pause, encombrent les plages et les bars – et inquiètent les experts de la santé publique à travers le pays qui voient les semaines de fête comme un potentiel pour un autre pic de cas de coronavirus.

Également dans l’actualité:

► Les données fédérales de la semaine dernière ont montré que le Connecticut était en retard par rapport à la moyenne nationale sur les vaccinations COVID-19 complètement terminées. Mais les responsables fédéraux et étatiques disent maintenant que ces chiffres ont été rapportés par erreur et qu’environ 70 000 tirs ont été enregistrés de manière incorrecte dans l’État.

►Fauci a déclaré dimanche à « l’état de l’Union » de CNN que les restrictions fédérales « seront beaucoup plus libérales » et que les États-Unis pourraient voir un « degré considérable de normalité » d’ici le 4 juillet si les cas américains chutent alors que davantage d’Américains sont vaccinés.

► Un récent sondage PBS NewsHour / NPR / Marist a révélé que 41% des républicains affirmaient qu’ils n’obtiendraient pas l’un des trois vaccins anti-coronavirus approuvés par le gouvernement fédéral, contre moins de 15% des démocrates.

►Les résidents du Massachusetts nouvellement vaccinés ont eu droit à un mini-concert samedi lorsque le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma a sorti son instrument après avoir reçu son deuxième coup.

►Des politiques de distanciation physique plus faible, avec masquage, peuvent être mises en œuvre dans les écoles sans nuire à la sécurité des élèves ou du personnel, selon une nouvelle étude la semaine dernière.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 29,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 534 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 120 millions de cas et 2,65 millions de décès. Plus de 135,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 107 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Le traitement des patients les plus malades s’est amélioré depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale il y a un an, mais environ 20% des patients suffisamment malades pour être hospitalisés se retrouvent toujours en soins intensifs. Ce chiffre qui n’a pas changé l’année dernière.

Avec près de 12 millions de vaccins administrés, la Californie ouvre l’admissibilité au vaccin

Lundi, la Californie ouvrira l’admissibilité au vaccin aux personnes souffrant de certaines conditions médicales ou de handicaps importants et à haut risque. On estime que 4,4 millions de Californiens remplissent les critères de l’État, qui comprennent des travailleurs plus essentiels, des personnes qui travaillent ou vivent dans des prisons, des refuges pour sans-abri et d’autres lieux de rassemblement, ainsi que des personnes handicapées et des problèmes de santé qui les exposent à un risque de COVID-19 grave.

San Francisco permettra aux personnes séropositives de se faire vacciner, ainsi qu’aux personnes qui s’identifient comme sourdes ou handicapées, ont déclaré des responsables locaux. La ville va au-delà des règles d’éligibilité de l’État pour couvrir les troubles de santé développementaux, médicaux, physiques, sensoriels ou comportementaux, y compris les troubles de santé mentale graves ou de toxicomanie, a rapporté dimanche le San Francisco Chronicle.

«Faire vacciner les personnes handicapées et qui souffrent de conditions sous-jacentes sévères, ainsi que les personnes vivant en communauté, est une partie importante de nos efforts pour sauver des vies et protéger nos résidents les plus vulnérables», a déclaré le maire de London Breed dans un communiqué.

Les personnes éligibles ne seront pas tenues de fournir des documents, mais seront invitées à signer une auto-attestation indiquant qu’elles répondent aux critères, a déclaré le département de la santé publique de l’État.

Dimanche tard, les prestataires ont signalé avoir administré un total de 11 785 750 doses de vaccin dans tout l’État.

– Soleil du désert

L’université Duke verrouille les étudiants; sort du semestre « est en jeu »

Les étudiants de premier cycle de Duke ont reçu l’ordre de rester en place jusqu’à 9 heures dimanche prochain, alors que l’école lutte pour contenir une épidémie de virus « principalement due aux étudiants participant à des réunions de recrutement pour des groupes de vie sélectifs », a déclaré l’école dans une lettre aux étudiants. Plus de 180 étudiants ont été placés en isolement après avoir été testés positifs la semaine dernière; 200 étudiants supplémentaires sont mis en quarantaine à la suite de la recherche des contacts.

Les étudiants vivant dans un logement fourni par Duke doivent rester dans leur chambre ou appartement de résidence « à tout moment, sauf pour les activités essentielles liées à la nourriture, à la santé ou à la sécurité », indique la lettre. Les étudiants vivant hors campus ne sont pas autorisés sur le campus.

« Si cela semble grave, c’est parce que c’est le cas », disait la lettre. « Notre capacité à terminer le semestre, le début pour nos aînés, et la santé et la sécurité de notre communauté, y compris vos collègues étudiants de premier cycle, sont en jeu. »

Les patients atteints de drépanocytose retrouvent la liberté grâce au vaccin

En tant que mère de deux enfants, âgés de 10 et 11 ans, atteints de drépanocytose, Mariame Doray a passé l’année dernière à être très prudente, sachant qu’elles courraient un risque accru de maladie grave si elles tombaient malades du COVID-19.

Ainsi, lorsqu’elle a appris que le Martin Center d’Indianapolis, une agence de services qui soutient les personnes atteintes de drépanocytose, offrait une clinique de vaccination le samedi pour leurs patients et les membres de leur famille de concert avec le Community Health Network, elle s’est inscrite.

«Maintenant, je me sens mieux pour aller travailler», dit-elle en désignant l’autocollant sur sa chemise qui attestait de son statut vaccinal nouvellement acquis.

La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui peut entraîner une multitude de symptômes, notamment des problèmes cardiaques, un accident vasculaire cérébral, des lésions organiques, une espérance de vie réduite et des épisodes de douleur. Environ 95% des personnes diagnostiquées avec ces conditions sont noires.

Les patients atteints de drépanocytose ont été ajoutés aux listes de disponibilité des vaccins de l’Indiana en février, ainsi que des personnes atteintes d’autres maladies à haut risque.

Parce que les personnes atteintes de drépanocytose courent le double du risque de mourir du COVID-19, beaucoup de personnes atteintes de la maladie ont dû faire très attention au cours de la dernière année.

«Tout ce qui peut défier leur système immunitaire peut définitivement les mettre en mode crise», a déclaré Dawn Moore, vice-présidente et chef de la pharmacie du Community Health Network. «Le but est de faire entrer les vaccins dans les armes.» En savoir plus ici.

– Shari Rudavsky, star d’Indianapolis

Voici comment savoir quand votre paiement de relance arrivera

Vous pouvez maintenant savoir quand votre prochain paiement de relance devrait arriver sur votre compte bancaire ou être envoyé par la poste. L’IRS a mis à jour l’outil «Get My Payment» sur son site Web avec des informations sur la troisième série de contrôles de relance samedi, a confirmé la porte-parole de l’agence Karen Connelly à USA TODAY. Vérifiez votre statut ici.

La troisième série de paiements d’impact économique sera basée sur la dernière déclaration de revenus traitée d’un contribuable de 2020 ou 2019. Cela inclut toute personne qui a utilisé l’outil IRS non-déclarants l’année dernière ou a soumis une déclaration de revenus simplifiée spéciale.

– Kelly Tyko

Contribuer: The Associated Press