La ville de New York accuse Jay-Z de saboter la vente aux enchères de Roc-A-Fella de Damon Dash

Jay-Z, Damon Dash et Kareem « Biggs » Burke ont fondé Roc-A-Fella Records en 1994. Dash vend actuellement aux enchères le tiers de ses parts dans le label pour payer les 823 000 $ qu’il doit au producteur de films Josh Webber, ainsi que les 145 000 $ qu’il doit pour une pension alimentaire impayée, plus la somme énorme de 8,7 millions de dollars qu’il doit en impôts. Aujourd’hui, la ville de New York affirme que Jay-Z sabote la vente aux enchères.

Selon ToutHipHople rappeur aurait fait des déclarations trompeuses pour dévaluer les actions et entraver les offres potentielles. Jay-Z a déclaré publiquement que les droits de son album Doute raisonnable Les droits d’auteur lui reviendront en 2031, ce que la ville de New York affirme être faux. Le contrat signé en 1995 stipule que la RAF détient les droits d’auteur jusqu’en 2098. De plus, les avocats de Roc-A-Fella ont été accusés d’avoir refusé de fournir des informations cruciales sur les redevances en réponse à une assignation à comparaître.

Dash a appelé Jay-Z dans un Publication Instagram sur la situation de dimanche. « L’État de New York est intervenu et a déposé les documents suivants auprès des tribunaux », a-t-il commencé dans la légende, poursuivant :