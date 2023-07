La ville de New York accepte de payer 13 millions de dollars aux manifestants contre l’injustice raciale de 2020 dans le cadre d’un recours collectif historique

NEW YORK (AP) – La ville de New York a accepté de payer plus de 13 millions de dollars pour régler une action en justice pour droits civils intentée au nom d’environ 1 300 personnes qui ont été arrêtées ou battues par la police lors de manifestations d’injustice raciale qui ont balayé la ville au cours de l’été 2020.

S’il est approuvé par un juge, le règlement, qui a été déposé mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, serait l’un des paiements les plus chers jamais accordés dans le cadre d’un procès pour arrestations massives, ont déclaré des experts.

Le procès s’est concentré sur 18 des nombreuses manifestations qui ont éclaté à New York dans la semaine qui a suivi le meurtre de George Floyd par un policier à Minneapolis. À certaines exceptions près, les personnes arrêtées ou soumises à la force par des agents du NYPD lors de ces événements auront chacune droit à une indemnisation de 9 950 $, selon les avocats des plaignants.

L’accord, l’un des nombreux résultant des manifestations de Black Lives Matter de 2020, permet à la ville d’éviter un procès qui pourrait être à la fois coûteux et politiquement lourd.

Cela survient alors que de nombreuses autres villes des États-Unis négocient leurs propres colonies avec des manifestants qui se sont répandus dans les rues pour dénoncer la brutalité policière raciste après la mort de Floyd, une période de troubles qui a vu 10 000 personnes arrêtées en l’espace de quelques jours.

Les avocats de la National Lawyers Guild, qui représentait les plaignants à New York, ont accusé les dirigeants du NYPD de priver les manifestants de leurs droits au 1er amendement par le biais d’une campagne « coordonnée » de brutalité aveugle et d’arrestations illégales.

Au cours de plus de deux ans de litige, les avocats de la ville ont soutenu que la police réagissait à une situation chaotique et sans précédent, soulignant certaines manifestations indisciplinées au cours desquelles des véhicules de police ont été incendiés et des agents bombardés de pierres et de bouteilles en plastique.

Un porte-parole du NYPD a renvoyé les questions au département juridique de la ville, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Au cours de certaines des marches de protestation de 2020, des officiers ont déployé une tactique de contrôle des foules connue sous le nom de kettling contre des manifestants pacifiques, les regroupant dans des espaces restreints et les attaquant avec des matraques et du gaz poivré avant de procéder à des arrestations massives.

Adama Sow, l’un des plaignants nommés dans le procès, a déclaré que leur groupe de marcheurs avait été piégé par la police sans avertissement. Sow et les autres personnes arrêtées ont été placées dans des attaches zippées jusqu’à ce que leurs mains deviennent violettes, puis détenues dans un bus correctionnel étouffant pendant plusieurs heures.

« C’était tellement désorganisé, mais tellement intentionnel », a déclaré Sow. « Ils semblaient déterminés à traumatiser tout le monde. »

La ville a invoqué l’immunité qualifiée, qui protège les policiers contre les poursuites découlant d’un travail légal effectué dans l’exercice de leurs fonctions, et a défendu la décision d’arrêter des médecins et des observateurs légaux dans le cadre des droits du département.

Alors que les avocats des plaignants ont cité les répressions passées de grandes manifestations, y compris lors de la Convention nationale républicaine de 2004, comme preuve de « violations systémiques » de longue date par le NYPD, les avocats de la ville ont déclaré qu’il n’y avait aucun effort systématique pour priver les gens de leur droit de manifester.

« Il n’y a pas d’histoire – ni de présent ou de futur – de maintien de l’ordre inconstitutionnel », a écrit Georgia Pestana, avocate de la ville, dans une note de service. « Il n’y a pas de privation fréquente des droits constitutionnels. »

Le procès a nommé l’ancien maire Bill de Blasio et le commissaire à la retraite du NYPD Dermot Shea ainsi que d’autres chefs de police comme accusés. En vertu de l’accord de règlement, ni la ville ni le NYPD ne sont tenus d’admettre un acte répréhensible.

Les manifestants qui ont été arrêtés pour certaines accusations – notamment intrusion, destruction de biens, voies de fait contre un officier, incendie criminel ou possession d’armes – seront exclus du règlement. Ceux qui ont été vus sur vidéo empêchant la police de procéder à des arrestations peuvent également être inéligibles.

Contrairement à certains autres procès liés aux manifestations de 2020, le recours collectif n’était pas destiné à forcer le NYPD à modifier ses pratiques. Plusieurs autres poursuites visant à obtenir une injonction sont en cours, dont une intentée par le procureur général de New York, Letitia James, qui demande qu’un contrôleur fédéral supervise la police des manifestations par le NYPD.

Un autre règlement de recours collectif annoncé plus tôt cette année accorderait 21 500 $ aux personnes arrêtées par la police lors d’une manifestation dans le Bronx, un paiement qui pourrait totaliser environ 10 millions de dollars, y compris les frais juridiques.

Par ailleurs, plus de 600 personnes ont déposé des plaintes individuelles contre la ville de New York liées à l’action de la police lors des manifestations de 2020, selon le contrôleur de la ville, Brad Lander. Environ la moitié d’entre eux ont abouti à des règlements et à des résolutions, coûtant à la ville près de 12 millions de dollars à ce jour.

Wylie Stecklow, avocat des manifestants dans le recours collectif, a déclaré que le coût croissant pour les contribuables devrait servir de «drapeau rouge» aux dirigeants de la ville sur l’incapacité du NYPD à corriger son «problème vieux de plusieurs décennies avec une police de protestation conforme à la Constitution».

« Si l’arc de l’univers moral est effectivement long, il a parfois besoin d’être réformé pour se pencher vers la justice », a-t-il déclaré.

Jake Offenhartz, Associated Press