La ville de New York a le droit à un abri, mais établira-t-elle un droit de dormir dehors ?

NEW YORK (AP) – Le maire de New York, Eric Adams, a salué le droit de sa ville à un abri comme une marque de compassion pour ses plus démunis. Maintenant, il doit décider s’il étendra cette compassion en accordant aux sans-abri le droit de dormir dehors.

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le mois dernier une « déclaration des droits des sans-abri » qui ferait de New York la première grande ville américaine à établir un droit explicite de dormir dans au moins certains lieux publics.

Si Adams, un démocrate, permet à la mesure de devenir loi, cela pourrait être un départ notable pour la ville, qui envoie depuis des années des équipes de police et d’assainissement pour nettoyer les campements de sans-abri à mesure qu’ils se présentent.

Cela irait également à l’encontre des vents contraires politiques dominants dans d’autres endroits qui ont lutté avec un grand nombre de personnes vivant dans des tentes et autres abris de fortune.

Le conseil municipal de Los Angeles a adopté une vaste mesure anti-camping il y a deux ans. Puis l’année dernière, la ville a interdit les tentes à moins de 500 pieds (150 mètres) des écoles et des garderies et a interdit de s’asseoir, de s’allonger, de dormir ou de stocker des biens personnels qui perturberaient la circulation sur les trottoirs, les rues et les pistes cyclables.

Les changements ont été présentés comme un moyen compatissant de sortir les sans-abri de la rue et de rétablir l’accès aux espaces publics pour d’autres personnes. Sonja Verdugo, une organisatrice du groupe de défense Ground Game LA de Los Angeles, a qualifié la mesure « d’inhumaine ».

« En gros, vous ne pouvez pas vous reposer n’importe où à l’extérieur si vous n’êtes pas logé », a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, une proposition de «droit au repos» dans l’Oregon est morte tranquillement après que son sponsor n’ait pas pu rassembler de soutien. Il aurait accordé le droit d’utiliser les espaces publics « sans discrimination ni limitation dans le temps en fonction du statut de logement ».

Les tentatives visant à établir une déclaration des droits des sans-abri similaire en Californie, y compris le droit de dormir à l’extérieur sans craindre d’être confronté à la police, ont également échoué.

Certains espèrent que la maire nouvellement élue de Los Angeles, Karen Bass, tiendra sa promesse électorale de faire sortir les gens des tentes et des cabanes en carton et de les installer dans des logements permanents.

Bass s’est engagé à éliminer les campements bordant des blocs entiers et a fait du tristement célèbre Skid Row de la ville l’incarnation de la crise des sans-abri du pays. Bass a également promis de loger 15 000 personnes d’ici la fin de sa première année au pouvoir. Le nombre comprend plus d’un tiers des 42 000 Los Angelenos estimés sans abri permanent.

La visibilité croissante des camps de sans-abri a alimenté la frustration du public et incité les politiciens, y compris certains démocrates modérés, à faire pression pour réduire leur prévalence – au grand dam de certains défenseurs des sans-abri.

« De plus en plus, il est tout simplement illégal d’être sans abri dans tout le pays – dans les villes républicaines et démocrates », a déclaré Mark Horvath, PDG d’Invisible People, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles. « Mais ce n’est pas comme si nous pouvions nous arrêter pour sortir de cette crise. »

En plus d’établir le droit de dormir à l’extérieur, la Déclaration des droits des sans-abri adoptée à New York codifierait également le droit de longue date de la ville à un abri, le seul du genre parmi les plus grandes villes du pays.

Parmi les neuf droits contenus dans la mesure figurent des garanties contre le fait d’être contraint d’entrer dans des installations qui ne correspondent pas à l’identité de genre d’une personne. Il donne également aux gens le droit de demander une aide au logement et exige que les parents séjournant dans des refuges reçoivent des couches pour leurs bébés.

« Il s’agit d’une réponse politique sensée et compatissante à un sans-abrisme sans précédent », a déclaré Taysha Milagros Clark, analyste des politiques et des données pour la Coalition for the Homeless à New York.

« La déclaration des droits englobe vraiment la compréhension que les sans-abri ont des droits. Ils n’ont violé aucune loi ou quoi que ce soit de ce genre simplement en raison de leur statut de sans-abri », a-t-elle déclaré. « C’est un changement radical par rapport à ce que cette administration a fait. »

Fabien Levy, porte-parole d’Adams, a déclaré que le maire évaluait toujours la mesure.

« Depuis le premier jour de cette administration, le maire Adams s’est concentré sur l’aide aux New-Yorkais en situation d’itinérance et sur leur mise en relation avec un endroit propre et sûr pour se reposer la nuit », a déclaré Levy.

Le programme de sécurité du métro du maire a permis à plus de 4 600 New-Yorkais sans abri d’être connectés à l’aide et au refuge dont ils ont besoin « pour stabiliser leur vie », a déclaré Levy.

On ne sait pas comment le droit proposé de dormir à l’extérieur pourrait fonctionner dans la pratique.

La ville de New York a des règles limitant la possibilité d’installer un camping. La plupart des parcs de la ville ferment à 1 h du matin. Les espaces privés sont interdits. Les trottoirs et les routes doivent être libres de tout obstacle.

Il est interdit aux gens de s’allonger sur des bancs ou des sièges dans les rames de métro de la ville, bien que l’application soit laxiste.

La ville de New York est tenue par la loi de garantir de l’espace dans son immense système d’abris à tous ceux qui en ont besoin, mais le système a éclaté en partie à cause d’un afflux de migrants, dont beaucoup sont entrés aux États-Unis le long de la frontière sud.

Près de 81 000 personnes ont été hébergées dans le système d’abris la semaine dernière. Les responsables de la ville se sont précipités pour trouver plus d’espace, notamment en louant des hôtels entiers à des familles sans logement permanent.

Certaines personnes choisissent de vivre dans la rue parce qu’elles trouvent les refuges de la ville dangereux ou trop encombrés, n’aiment pas leurs règles ou leurs couvre-feux, ou ont du mal à côtoyer d’autres personnes.

Jumaane Williams, défenseur public élu de la ville de New York et sponsor de la mesure des droits des sans-abri maintenant avant Adams, a déclaré qu’il aimerait que la ville se concentre moins sur la prévention des campements et plus sur ce qu’il dit être les racines de la crise : la hausse des coûts de logement , le chômage, le racisme, la toxicomanie et la maladie mentale.

« Je pense que nous sommes dans des situations désastreuses pour des choses qui ont mis des décennies à se préparer », a déclaré Williams.

Le concept d’une déclaration des droits des sans-abri remonte à plus d’une décennie. En 2012, le Rhode Island a été le premier État à en adopter un, bientôt suivi par le Connecticut et l’Illinois.

« Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a explicitement protégé le droit d’une personne de pouvoir dormir dehors », a déclaré Eric Tars, directeur juridique du National Homelessness Law Center.

Il y a cinq ans, la 9e Cour d’appel du circuit américain a statué que la ville de Boise, dans l’Idaho, ne pouvait pas empêcher les gens de dormir dehors s’il n’y avait nulle part ailleurs où dormir. Le tribunal a suggéré que cela criminaliserait les sans-abri. Le droit de dormir à l’extérieur n’existe, selon le tribunal, que s’il n’y a pas d’espace d’hébergement disponible.

Weber a rapporté de Los Angeles.

Bobby Caina Calvan et Christopher Weber, Associated Press