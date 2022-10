La ville de Mumbai se contente d’un match nul 1-1 contre Jamshedpur, Hyderabad bat Bengaluru pour prolonger sa course invaincue

Le Mumbai City FC a dominé le ballon mais a été tenu en échec 1-1 par le Jamshedpur FC lors de son match de Super League indienne samedi.

Les hôtes du Hyderabad FC sont restés invaincus dans le tournoi après une courte victoire 1-0 contre le Bengaluru FC à Hyderabad lors du deuxième match de la journée.

Lallianzuala Chhangte a mis les hôtes en tête après huit minutes avant que Daniel Chukwu n’égalise le score quatre minutes plus tard.

Le joueur vedette de Jamshedpur de la saison dernière, Greg Stewart, menaçait en attaque et a fait la passe décisive pour le but de Mumbai, mais a été neutralisé par son ancien club pour le reste du match.

Dans les premières étapes du match, les deux équipes ont testé les eaux dans le dernier tiers. Le Jamshedpur FC a obtenu un corner à la deuxième minute du match, mais le ballon de Wellington Priori était trop haut pour qu’aucun des joueurs ne puisse l’atteindre.

A l’autre bout, Bipin Singh a trouvé Stewart avec un brillant centre du flanc gauche. L’Ecossais n’était pas marqué, mais sa tête était directement sur le gardien.

Huit minutes après le début du match, l’impasse était brisée. Stewart a joué dans une balle basse sur le visage du but alors que Chhangte se précipitait vers lui pour l’enterrer. Quatre minutes plus tard, la parité était rétablie. Le long lancer de Priori depuis la droite a été lancé par Sawyer avant que Chukwu ne monte le plus haut pour diriger le ballon dans le coin supérieur droit.

Dans le dernier quart du match, le Mumbai City FC n’a pas levé le pied et a continué à pousser le Jamshedpur FC dans sa propre moitié de terrain. Les visiteurs ont bien géré la pression et se sont appuyés sur de rares contres pour avancer. Les opportunités sont tombées des deux côtés dans les derniers instants du match, mais aucune des deux équipes n’en a profité alors que le match s’est terminé dans une impasse.

Les Islanders se rendront vers le sud pour affronter le Kerala Blasters FC lors de leur prochain match le 28 octobre, vendredi, tandis que les Red Miners rentreront chez eux pour accueillir le NorthEast United FC le 30 octobre, dimanche.

Hyderabad continue sa course sans défaite

\Bartholomew Ogbeche a marqué un but en fin de seconde période pour prolonger la série d’invincibilité du Hyderabad FC alors que les hôtes ont remporté une victoire 1-0 sur le Bengaluru FC.

Les deux clubs se sont dirigés vers ce match invaincus avec quatre points à bord après deux matches. Les deux équipes ont été assez solides à l’arrière en première mi-temps, aucun des gardiens n’ayant eu à faire d’arrêt.

Le capitaine du Bengaluru FC, Sunil Chettri, qui faisait sa 100e apparition pour le club et est devenu le premier joueur à y parvenir pour un seul club ISL – a montré son sang-froid et sa qualité à chaque fois qu’il a pris le ballon, mais le Hyderabad FC a fait du bien de faire sûr qu’il ne recevait pas le ballon régulièrement.

Jayesh Rane a commencé son premier match de la saison pour le Bengaluru FC, mais ils ont de nouveau été confrontés aux mêmes problèmes de rétention de balle.

Hyderabad FC a commencé la seconde mi-temps avec plus d’urgence. Ogbeche a décoché un tir à bout portant à la 55e minute et Halicharan Narzary s’est rapproché trois minutes plus tard, mais les tirs étaient larges.

L’impasse a finalement été brisée à la 83e minute par Ogbeche, donnant au Hyderabad FC une avance de 1-0.

Le corner de Borja Herrera a été docilement poussé par Gurpreet Sandhu dans le chemin d’Ogbeche, qui a marqué de la tête son deuxième but de la campagne. Cela a suffi au Hyderabad FC pour obtenir les trois points. Ils sont désormais assis sur sept points, avec le Bengaluru FC sur quatre.

Le Hyderabad FC accueillera le FC Goa le 29 octobre prochain tandis que le Bengaluru FC se rendra au Kalinga Stadium de Bhubaneswar pour affronter l’Odisha FC le 27 octobre.

