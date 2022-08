La ville de Mumbai bat la marine indienne 4-1

L’ancien champion de la Super League indienne, le Mumbai City FC (MCFC), a surmonté le hoquet précoce pour battre la marine indienne 4-1 lors de son match d’ouverture de la Coupe Durand au stade Saltlake ici jeudi. Un blitz de deux buts du remplaçant Lallianzuala Chhangte (89e, 90+1er) en l’espace de deux minutes, après des buts de Vikram Pratap Singh (45+4e) et Greg Stewart (65e) a donné aux Islanders tous les points du groupe B.

L’équipe étoilée de Mumbai a dominé la possession mais n’a pas réussi à terminer tôt alors que la marine indienne a pris les devants avec une pêche d’une frappe d’Adersh Mattummal (43e) contre le cours du jeu. Le gardien-capitaine chevronné de la Navy, Velutha Kulathil Vishnu, était résolu sous la barre et a effectué de beaux arrêts pour tenir les poids lourds de l’ISL à distance.

Enfin, l’équipe de Des Buckingham a obtenu la percée indispensable dans le temps additionnel de la première mi-temps lorsque Vikram a effectué une belle course à l’intérieur de la surface depuis la droite et a marqué l’égalisation avec une finition à angle aigu hors de portée de Vishnu. L’attaquant écossais Stewart, le “héros” de la dernière saison de l’ISL pour le Jamshedpur FC, a ensuite ouvert son compte au MCFC, avec sa finition calme et caractéristique pour leur donner l’avantage après une heure de jeu.

L’Espagnol Alberto Noguera a obtenu le penalty après avoir été renversé dans la surface par le défenseur rival Abhishek Joshy alors que Stewart les mettait en avant. En sortant du banc en seconde période, Chhangte a ensuite changé le teint du match avec son intention offensive. Réparant son échec à la 75e minute, Chhangte a ensuite mis le ballon dans le coin le plus éloigné pour porter le score à 3-1 juste avant le temps réglementaire de jeu.

Il a ensuite utilisé l’aide de Gurkirat Singh à la perfection pour compléter son doublé dans les dernières minutes afin de remporter une victoire facile pour MCFC.

