La ville de Morris refuse une demande de communauté locative proposée – Shaw Local

MORRIS – Le conseil municipal de Morris a rejeté une demande de rezonage pour une communauté locative proposée sur Parklake Drive lors de la réunion du conseil du 5 novembre.

Les deux sociétés, Domera Development et O’Driscroll Builders Company, cherchaient à rezoner la propriété du district de résidences unifamiliales à des districts de résidents de trois et quatre unités.

Le rezonage aurait permis la construction de 56 logements locatifs. La Morris Planning Commission a recommandé le refus du projet le mois dernier et a également entendu plusieurs résidents inquiets.

Chris Franklin, un enseignant de Saratoga, et résident de Morris ont fait part de ses préoccupations lors de la réunion d’août concernant la densité de la zone, le volume de trafic élevé et le nombre croissant d’enfants fréquentant Saratoga si le développement était approuvé.

«Je suis très préoccupé par la densité, nous avons déménagé à Lynwood et nous avons investi beaucoup d’argent dans notre duplex que nous venons de réaménager. Le trafic est horrible. Pour m’asseoir sur mon porche et regarder les voitures voler, il est utilisé comme piste de course. Donc, je ne peux pas imaginer si vous ajoutez toutes ces personnes à quoi cela va ressembler », a déclaré Franklin.

« L’autre chose qui m’inquiète, c’est l’école et nous sommes à peu près au maximum. Donc, je ne sais pas si cela a déjà été abordé avec l’école de Saratoga », a-t-elle déclaré.

Avlon at Morris aurait été destiné aux résidents à la recherche de maisons de deux à trois chambres qui gagnent un revenu annuel de 40 000 $ à 60 000 $. Les plans comprennent un centre communautaire et une petite aire de jeux.

Nathan Joseph, membre directeur de Domera Development à Brookhaven, en Géorgie, a déclaré que la ville de Morris avait besoin de logements abordables et qu’il était déçu “par le refus et le manque d’intérêt de la ville à collaborer”.

«Lorsque nous avons commencé à poursuivre ce développement, nous avons reçu beaucoup d’intérêt et de dialogue avec la ville. À ce moment-là, le maire Brown et le personnel de la ville m’ont informé lors d’une réunion en décembre dernier qu’un développement composé de maisons en rangée ou de duplex, qui sont autorisés en vertu du zonage R-3A refusé, pourrait convenir au site de Parklake Drive », Joseph dit dans un courriel. « Coïncidence ou non, le dialogue de la ville s’est considérablement affaibli après que nous ayons discuté des composantes d’abordabilité du développement. »

Le développement a reçu une allocation de crédits d’impôt de l’Illinois Housing Development Authority en échange d’une location principalement à la tranche démographique de revenu prescrite de 40 000 $ à 60 000 $ par an.

Le maire Chris Brown a déclaré que plusieurs échevins avaient entendu des électeurs qui ne voulaient pas que le zonage devienne multifamilial.

“Je pense qu’ils étaient assez clairs et nous n’avons pas vu le besoin d’une unité multifamiliale là-bas”, a déclaré Brown.

Le conseil a rejeté la demande de rezonage 7-0.

Joseph a déclaré qu’il n’était pas surpris que la demande de rezonage ait été refusée et qu’un développement de style maison en rangée sous le zonage R-3A refusé aurait été un excellent choix pour la ville, mais la stratégie n’étant plus une option viable, ils procéderont avec un plan de développement alternatif.

Le développement alternatif comprendra principalement des maisons unifamiliales développées sur quinze acres dans le quatrième quartier, selon Joseph.

«Les maisons seront construites mais n’auront pas les finitions haut de gamme que le développement pourrait se permettre, si le rezonage avait été approuvé. Cette demande de rezonage refusée n’est qu’un autre obstacle pour lequel nous avons la chance d’avoir une solution dans notre plan de développement alternatif », a déclaré Joseph.

« Maintenant que nous avons une orientation claire, nous procédons rapidement à la fermeture et avons l’intention de commencer à déménager les résidents dans leurs nouvelles maisons dans environ un an. Le développement sera bien géré et constituera un atout pour la communauté à long terme », a-t-il déclaré.