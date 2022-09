La ville de Merritt lancera un projet pilote de semaine de travail de 4 jours pour le personnel

La ville de Merritt, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, lance un programme pilote de semaine de travail de quatre jours dans l’espoir d’attirer, de recruter et de retenir les travailleurs municipaux.

L’essai d’un an, approuvé par le conseil mardi, verra la mairie fermée le lundi, le personnel travaillant plus longtemps les quatre jours restants de la semaine.

Les heures d’ouverture seront prolongées de 8 h à 17 h 45 du mardi au vendredi, soit une heure et 45 minutes supplémentaires chaque jour.

Le directeur général Sean Smith a déclaré que les salaires du personnel ne seraient pas affectés par le changement et il s’attend à ce que le programme pilote soit lancé cet automne.

Il a dit qu’il espère que la semaine de travail comprimée permettra à Merritt de concourir pour les talents avec de plus grands gouvernements municipaux tels que Kamloops et Kelowna.

“Nous avons du mal ici à retenir les employés à Merritt – ils peuvent venir ici et vivre une expérience formidable, mais nous les perdons au profit de grandes organisations qui peuvent se permettre de payer plus”, a déclaré Smith.

“Nous devons trouver un moyen d’être compétitifs en matière de rétention et d’attraction sans que cela n’affecte le résultat net des contribuables.”

Tendance à la hausse dans les municipalités

Plusieurs gouvernements municipaux au Canada ont expérimenté une semaine de travail de quatre jours pour retenir le personnel et remonter le moral au travail.

Les villes de Quispamsis et de Sackville au Nouveau-Brunswick, par exemple, ont toutes deux lancé des projets pilotes ce printemps. Mercredi, le conseil du canton de Springwater, en Ontario, a voté pour rendre permanent un projet pilote de semaine de travail de quatre jours.

Barry Carroll, directeur général du district de Guysborough, en Nouvelle-Écosse, affirme que le personnel est plus heureux depuis que la municipalité a lancé un projet pilote de semaine de travail de quatre jours en juin 2020.

Le pilote, rendu permanent en mars dernier, divise ses 60 employés en deux groupes – l’un qui travaille du lundi au jeudi, l’autre du mardi au vendredi.

“Ce fut un énorme succès ici”, a déclaré Carroll. “Je vois toujours un rebond dans leurs pas – les gens sont excités. Les congés de maladie sont en baisse.”

“C’est génial pour la camaraderie.”

Smith dit que le projet pilote de Merritt arrive à un moment où la ville s’efforce de se remettre des inondations de l’automne dernier, qui ont dévasté la communauté et créé des défis supplémentaires pour la rétention du personnel.

Il dit comprendre que certains résidents pourraient être frustrés que l’hôtel de ville soit fermé le lundi, mais il croit que le nouvel horaire profitera aux membres du public en leur permettant d’accéder aux services municipaux avant ou après les heures de travail habituelles.

“Je pense que l’augmentation des niveaux de productivité et le fait d’avoir un personnel renouvelé et prêt à travailler vont apporter des avantages à tous ceux qui ont affaire à la mairie”, a-t-il ajouté.

Le directeur administratif de Guysborough, Barry Carroll, a déclaré que le personnel était plus heureux depuis que la municipalité a lancé une semaine de travail de quatre jours il y a plus de deux ans. (Radio-Canada)

Le projet pilote de Merritt sera examiné par le biais d’enquêtes auprès du personnel et du public après six mois et un an pour évaluer son efficacité et trouver des moyens de l’améliorer.