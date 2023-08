La ville de Maui ravagée par un incendie « se relèvera », déclare le gouverneur d’Hawaï à propos d’une longue reprise à venir

LAHAINA, Hawaï (AP) – Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré vendredi que ce qui est reconstruit à partir des cendres des incendies dévastateurs de Maui sera déterminé par le peuple.

« Lahaina se relèvera », a déclaré Green lors d’un discours diffusé en direct en soirée depuis Honolulu. La ville balnéaire sera reconstruite en tant que mémorial vivant des personnes perdues – un nombre qui a augmenté de trois vendredi à 114 – tout en préservant et en protégeant la culture hawaïenne autochtone, a-t-il déclaré.

Sa femme, Jaime Kanani Green, se tenait à côté de lui et pleurait en décrivant Lahaina comme une communauté dynamique riche en histoire et en culture.

« Tragiquement, il nous a fallu moins d’une journée pour perdre Lahaina dans l’incendie le plus meurtrier que notre pays ait connu depuis plus d’un siècle », a-t-elle déclaré.

Les Hawaïens indigènes et d’autres de Lahaina ont déclaré plus tôt vendredi qu’ils craignaient que le gouverneur d’Hawaï n’agisse trop rapidement pour reconstruire ce qui a été perdu alors que le chagrin est encore brut.

« L’incendie s’est produit il y a seulement 10 jours, et de nombreuses personnes sont encore sous le choc et en deuil », a déclaré Tiare Lawrence, qui a grandi à Lahaina, lors d’une conférence de presse émouvante organisée par des militants communautaires.

Ils ont appelé Green à donner aux résidents le temps de faire leur deuil, à confier aux dirigeants communautaires des rôles décisionnels en matière de rétablissement et à se conformer aux lois sur les dossiers ouverts dans un contexte de méfiance envers la réponse du gouvernement à la catastrophe.

Dans le discours de Green, il a tenté d’apaiser leurs inquiétudes, tout en notant que la reconstruction demandera des années de travail et des milliards de dollars.

« Laissez-moi être clair », a-t-il dit. « Lahaina appartient à son peuple et nous nous engageons à le reconstruire et à le restaurer comme ils le souhaitent. »

Plus tôt cette semaine, Green a déclaré qu’il annoncerait les détails d’un moratoire sur les transactions foncières à Lahaina pour empêcher les gens d’être victimes d’accaparements de terres. Mais son discours de vendredi n’a pas fourni de détails, si ce n’est qu’il a ordonné au procureur général de l’État « d’imposer des sanctions pénales renforcées à quiconque tente de profiter des victimes en acquérant des biens dans les zones touchées ».

Depuis que les flammes ont consumé une grande partie de Lahaina, les habitants craignent qu’une ville reconstruite ne devienne encore plus orientée vers les visiteurs fortunés.

« Le gouverneur ne devrait pas se précipiter pour reconstruire la communauté sans d’abord donner aux gens le temps de guérir, surtout sans inclure la communauté elle-même dans la planification », a déclaré Lawrence. « Le développement accéléré ne peut pas se faire au détriment du contrôle communautaire. »

La coalition d’activistes, sous l’égide d’un groupe se faisant appeler « Na Ohana o Lele: Lahaina », était particulièrement préoccupée par l’impact du développement sur l’environnement et a noté comment la mauvaise gestion des ressources – en particulier la terre et l’eau – a contribué à la propagation rapide du feu.

On ne savait pas vendredi qui remplacerait l’administrateur de l’Agence de gestion des urgences de Maui qui a brusquement démissionné après avoir défendu sa décision de ne pas faire retentir les sirènes extérieures pendant l’incendie.

Herman Andaya avait déclaré cette semaine qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir déployé le système parce qu’il craignait que cela n’ait poussé les gens à aller « mauka », un terme hawaïen qui peut signifier vers les montagnes ou l’intérieur des terres.

« Si c’était le cas, alors ils seraient allés dans le feu », a expliqué Andaya. Il a démissionné jeudi, un jour plus tard.

La lettre de démission d’Andaya était brève et ne faisait aucune mention des raisons de santé invoquées par les responsables du comté pour justifier sa démission.

« J’ai apprécié l’opportunité de diriger cette agence pendant les 6 dernières années », a-t-il écrit. « J’ai aimé travailler pour l’agence et je suis reconnaissant du soutien que j’ai reçu pendant mon mandat d’administrateur. »

Le comté a publié la lettre de démission d’Andaya vendredi après que l’Associated Press en ait demandé une copie.

La décision de ne pas utiliser les sirènes, associée à des pénuries d’eau qui ont gêné les pompiers et à une voie d’évacuation encombrée de véhicules envahis par les flammes, a suscité de vives critiques.

Alors que les équipages passaient au crible les cendres et les décombres à Lahaina, des scènes de normalité se poursuivaient dans d’autres parties de Maui, même si la tragédie pesait lourdement sur l’île.

Au large des côtes de Kihei vendredi matin, un jour férié marquant le statut d’État d’Hawaï, des pagayeurs en pirogues à balancier ont traversé la baie de Maalaea à environ 32 kilomètres au sud de Lahaina. Les pêcheurs lancent leurs lignes dans une eau jusqu’aux genoux. Et les baigneurs se promenaient sur le sable.

Green a réitéré un appel pour que les visiteurs ne se rendent pas à West Maui. « Cependant, toutes les autres zones de Maui et du reste d’Hawaï sont sûres et ouvertes aux visiteurs et continuent d’accueillir et d’encourager les voyages dans notre bel état, ce qui soutiendra l’économie locale et accélérera le rétablissement de ceux qui ont déjà tant souffert, » il a dit.

Plus de 60% de la zone sinistrée a été fouillée, a déclaré Green vendredi, ajoutant qu’il s’attend à ce que le nombre de morts augmente chaque jour de la recherche.

Six anthropologues médico-légaux de l’agence comptable POW / MIA du ministère de la Défense aident à rassembler et à identifier les restes humains, a déclaré vendredi le Pentagone dans un communiqué. Le groupe est expérimenté dans la vérification de l’ADN des membres du service perdus depuis longtemps, dont beaucoup sont morts il y a déjà la Seconde Guerre mondiale.

L’absence de sirènes est apparue comme un faux pas potentiel, faisant partie d’une série de problèmes de communication qui ont ajouté au chaos, selon les informations de l’Associated Press.

Hawaï possède ce qu’il présente comme le plus grand système de sirènes d’alerte extérieures au monde, créé après un tsunami de 1946 qui a tué plus de 150 personnes sur la grande île. Son site Web indique qu’ils peuvent être utilisés pour alerter en cas d’incendie.

La procureure générale d’Hawaï, Anne Lopez, a déclaré plus tôt jeudi qu’une organisation extérieure procéderait à un examen « impartial et indépendant » de la réponse du gouvernement.

La cause des incendies de forêt fait l’objet d’une enquête. Mais Hawaï est de plus en plus exposé aux catastrophes, les incendies de forêt augmentant le plus rapidement, selon une analyse AP des dossiers de la FEMA.

« Nous verrons exactement comment l’incendie a commencé, comment nos procédures et protocoles d’urgence doivent être renforcés, comment nous pouvons améliorer nos défenses pour nous protéger à l’avenir », a déclaré Green.

Corrine Hussey Nobriga a déclaré qu’il était difficile de porter la responsabilité d’un drame qui a pris tout le monde par surprise, même si certains de ses voisins se sont interrogés sur l’absence de sirènes et l’insuffisance des voies d’évacuation.

Le feu s’est propagé rapidement dans son quartier, bien que sa maison ait été épargnée.

« Une minute, nous avons vu le feu là-bas », a-t-elle dit en désignant des collines lointaines, « et la minute suivante, il consume toutes ces maisons. »

Les autorités espèrent vider les abris collectifs surpeuplés et inconfortables d’ici le début de la semaine prochaine, a déclaré Brad Kieserman, vice-président des opérations en cas de catastrophe à la Croix-Rouge américaine. Des hôtels sont également disponibles pour les évacués éligibles qui ont dormi dans des voitures ou campé dans des parkings, a-t-il déclaré.

Les contrats avec les hôtels dureront au moins sept mois mais pourraient facilement être prolongés, a-t-il déclaré. Les prestataires de services des propriétés offriront des repas, des conseils, une aide financière et d’autres aides en cas de catastrophe.

Le gouverneur a déclaré qu’au moins 1 000 chambres d’hôtel seraient réservées. De plus, Airbnb a déclaré que son aile à but non lucratif fournira des propriétés pour 1 000 personnes.

Ernesto et Adoracion Garcia, qui ont quitté les Philippines il y a dix ans, ont rejoint une douzaine d’autres parents dans deux appartements à temps partagé au Hyatt Regency à Kaanapali après avoir été laissés sans abri par le feu.

Ils étaient reconnaissants de ne plus rester dans des abris après avoir fui les flammes.

Green, qui était médecin urgentiste avant de devenir gouverneur, a décrit avoir rencontré des survivants. Il a dit qu’une femme était enceinte de sept mois et lui a dit qu’elle ne savait pas comment elle se rendrait à son prochain rendez-vous médical.

« Les larmes aux yeux », se souvient Green, « elle m’a dit qu’elle avait l’intention de nommer son bébé Faith. »

___

Kelleher a rapporté d’Honolulu et Weber de Los Angeles. Les journalistes d’Associated Press, Michael Casey à Concord, New Hampshire, ont contribué à ce rapport; Jennifer McDermott à Providence, Rhode Island; Seth Borenstein à Washington, DC ; et Heather Hollingsworth à Kansas City, Missouri.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Bobby Caina Calvan, Jennifer Sinco Kelleher et Christopher Weber, Associated Press