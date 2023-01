La ville de l’ouest du Texas lève l’ordre de faire bouillir l’eau pour 131 000 habitants

MIDLAND, Texas (AP) – Les responsables d’une ville de l’ouest du Texas ont levé une ordonnance qui appelait ses plus de 131 000 habitants à faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire ou de l’utiliser.

L’ordre d’ébullition à Midland a été levé samedi. Il était en vigueur depuis jeudi.

La ville a déclaré que les résultats des tests de qualité de l’eau qu’elle avait envoyés à la Commission du Texas sur la qualité de l’environnement confirmaient que l’eau du robinet était conforme aux normes réglementaires et qu’elle était potable.

Les responsables de Midland ont déclaré que l’avis d’ébullition de l’eau avait été émis après une série d’incidents. Cela a commencé par une rupture de conduite d’eau principale qui a entraîné la perte d’environ 6,5 millions de gallons d’eau. Pendant les efforts de la ville pour remplacer cette perte par de l’eau nouvellement traitée, de l’eau sale est entrée dans le processus de traitement, entraînant la fermeture d’une usine de traitement de l’eau.

L’avis d’ébullition de l’eau de Midland a eu lieu plus d’un mois après que les autorités de Houston ont émis un ordre similaire pour plus de 2 millions de personnes. L’ordre d’ébullition en novembre a été émis après la panne de deux transformateurs dans une usine d’eau de la quatrième plus grande ville du pays. Le problème a affecté la capacité de l’usine à traiter et à pomper l’eau dans le réseau de transport, ce qui a entraîné une basse pression.

The Associated Press