La ville de l’Ohio réécrit l’interdiction de l’avortement, les groupes de défense mettent fin au procès

COLUMBUS, Ohio (AP) – Des groupes défendant les travailleurs sociaux professionnels et le droit à l’avortement ont déclaré avoir réussi à forcer une petite ville de l’Ohio à réduire considérablement son interdiction de pratiquer ou de recommander des avortements et ont ainsi mis fin à leur contestation judiciaire.

Le procès intenté par l’Association nationale des travailleurs sociaux et le Fonds d’avortement de l’Ohio a fait valoir que la loi, adoptée en mai 2021, représentait une violation «extraordinairement large» des droits constitutionnels à une procédure régulière et à la liberté d’expression. Les avocats des groupes à l’ACLU de l’Ohio et à Democracy Forward ont en outre allégué que l’interdiction violait les dispositions de l’autonomie de l’Ohio.

La ville de Lebanon, dans le sud-ouest de l’Ohio, a choisi de réviser la loi plutôt que de la défendre devant les tribunaux. L’exécution avait été suspendue pendant que ces travaux se déroulaient.

Les opposants ont déclaré avoir abandonné leur action en justice le 12 janvier après la suppression des dispositions qui faisaient de l’aide et de l’encouragement à un avortement un crime, et la loi a été clarifiée davantage pour garantir que le transport, les instructions, l’argent ou les services de doula pour l’avortement, y compris les conseils, étaient toujours autorisés.

L’interdiction du Liban était l’une des quatre qui ont surgi autour de l’Ohio en 2021, dans le cadre d’un effort national visant à interdire l’avortement “une ville à la fois” par l’organisation texane Sanctuary Cities of the Unborn supervisée par Mark Lee Dickson.

Il s’agissait de la première interdiction locale à être contestée à l’échelle nationale après qu’une fuite a révélé que la Cour suprême des États-Unis prévoyait d’annuler la décision historique Roe v. Wade légalisant l’avortement.

“Ce litige expose les interdictions d’ordonnances locales comme des actes dangereux de théâtre politique, et notre action en justice a exigé des comptes pour le cauchemar logistique et juridique créé par le conseil municipal du Liban”, a déclaré Maggie Scotece, directrice exécutive par intérim du fonds pour l’avortement, anciennement Women Have Options-Ohio. dans un rapport. “Cette victoire est si unique dans le contexte de notre paysage juridique post-Dobbs, établissant un front fort et uni contre ces attaques odieuses.”

Dickson, un ministre baptiste du Sud qui dirige également Right to Life East Texas, a déclaré que les révisions de l’interdiction du Liban n’avaient que peu de conséquence sur l’objectif sous-jacent de la loi : interdire l’avortement dans la ville d’environ 20 000 habitants dès la conception.

“L’avortement reste illégal au Liban, c’est donc une grande victoire pour l’Ohio”, a déclaré Dickson. « Il convient de souligner que l’opposition affirme que nous faisions plus que ce que nous faisions réellement. Le fait que nous ayons clarifié notre position n’enlève rien à l’interdiction de l’avortement.

Les groupes d’opposants de l’Ohio ont fait valoir que, bien que le Liban n’ait pas de cliniques d’avortement, l’interdiction générale semblait obliger les travailleurs sociaux à ne pas discuter de l’avortement lorsqu’ils conseillaient des clientes enceintes, en “contrat avec l’obligation éthique des travailleurs sociaux de promouvoir l’autodétermination du client”.

L’association des travailleurs sociaux a adopté la position selon laquelle la liberté reproductive est un droit humain.

Selon le site Web du groupe anti-avortement du Texas, 64 villes et deux comtés des États-Unis ont jusqu’à présent adopté des interdictions d’avortement similaires. Dickson a déclaré que le groupe poursuivra son travail cette année au Nouveau-Mexique, où le procureur général démocrate a décidé d’annuler des interdictions locales similaires d’avortement, ainsi que de tenter de nouvelles incursions dans le Nebraska, le Kansas et la Californie.

“Il reste encore beaucoup à faire, même si Roe a été renversé, pour promouvoir des communautés sans avortement”, a-t-il déclaré.

Un juge fédéral a suspendu l’interdiction de la plupart des avortements à l’échelle de l’État de l’Ohio alors qu’une contestation constitutionnelle est entendue. Le procureur général républicain Dave Yost a fait appel devant la Cour suprême de l’Ohio contrôlée par les républicains pour bloquer l’ordonnance du juge fédéral.

Julie Carr Smyth, Associated Press