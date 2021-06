La ville de l’Illinois va de l’avant avec les défilés Juneteenth et LGBTQ, les festivités après avoir annulé les événements en personne du 4 juillet sur Covid-19 – RT USA News

Les dirigeants communautaires du bastion démocrate d’Evanston, dans l’Illinois, ont apparemment décidé que Covid-19 était un plus grand risque pour la santé publique le jour de l’indépendance que lors des célébrations du mois de juin et du mois de la fierté.

La ville a célébré le 15 juin, la nouvelle fête fédérale commémorant la fin de l’esclavage aux États-Unis, samedi, en organisant un défilé et un rassemblement communautaire comprenant des spectacles, des expositions d’art et des vendeurs de nourriture.

La fête reprendra samedi prochain, lorsqu’Evanston organisera sa célébration annuelle de la fierté, comprenant un défilé de voitures, un pique-nique communautaire et une cérémonie d’allumage des bougies en soirée. Le thème de l’événement est « Fier d’être, » qui, selon les organisateurs, célébrera « l’intersectionnalité profonde de la communauté LGBTQIA+ avec d’autres communautés marginalisées ».





Mais le défilé annuel d’Evanston pour le jour de l’indépendance, la fête commémorant la fondation de l’Amérique, a été annulé pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19. Les activités connexes, y compris une course amusante, un concert et un feu d’artifice, ont également été interdites. Les organisateurs ont déclaré avoir pris la décision « sur la base du souci de la santé publique et de l’imprévisibilité de l’impact de la pandémie, des taux de vaccination et en coopération avec nos autorités locales. »

Des groupes communautaires distincts supervisent les divers événements publics d’Evanston, de sorte que certaines différences dans la prise de décision peuvent être attendues, mais les observateurs ont trouvé de l’ironie dans la pensée disparate. Tom Bevan, natif d’Evanston, co-fondateur du média conservateur RealClearPolitics, a souligné les normes inégales de Covid-19.

Ma ville natale d’Evanston, dans l’Illinois, organise un défilé Juneteenth et un défilé Gay Pride, mais annule le défilé et les feux d’artifice du 4 juillet. pic.twitter.com/KFhJ335LEl – Tom Bevan (@TomBevanRCP) 19 juin 2021

Les critiques ont suggéré que la politique de gauche de la ville est une bonne raison de déménager ailleurs. En fait, l’Illinois est l’un des trois seuls États à avoir perdu de la population au cours des 10 dernières années, menant le pays en nombre de résidents qui ont déménagé ailleurs. L’animateur de podcast de Chicago, John Kass plaisanté, « Wokistan ? »

D’autres observateurs ont déclaré que les décisions du défilé d’Evanston reflètent le mépris des démocrates pour l’histoire de l’Amérique. « Si quelqu’un ne l’a pas encore remarqué, Covid est l’excuse pour annuler toutes nos célébrations traditionnelles, tandis que leurs nouvelles célébrations se forment et se déroulent en toute impunité », a dit un commentateur. « Il s’agit d’effacer notre histoire et de la refaire à leur image. Tout ce que j’ai à dire, c’est que c’est la guerre. »

Si quelqu’un ne l’a pas encore remarqué, le covid est le prétexte pour annuler toutes nos fêtes traditionnelles, alors que ce sont de nouvelles fêtes qui se forment et se déroulent en toute impunité. Il s’agit d’effacer notre histoire et de la refaire à leur image. Tout ce que j’ai à dire c’est « c’est la guerre » – SallyMike (@SallyMike7) 19 juin 2021

Plus de 90 % des habitants d’Evanston ont voté démocrate lors de l’élection présidentielle de 2020. En mars, Evanston est devenue la première ville américaine à verser des réparations aux résidents noirs pour esclavage. La banlieue de Chicago s’est toujours classée parmi les « les meilleures villes où vivre pour les libéraux », tel qu’évalué par Livability.com, qui a fait l’éloge de son « ambiance collège-ville » et la diversité culturelle.

