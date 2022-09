La «ville» de l’artiste Michael Heizer dans le désert du Nevada ouvrira ses portes après 50 ans

Écrit par Benjamin Suton

Cet article a été initialement publié par The Art Newspaper, un partenaire éditorial de CNN Style.

“City”, un vaste complexe de structures extérieures et de masses terrestres que l’artiste terrestre Michael Heizer a commencé à construire dans le désert du Nevada en 1970, commencera enfin à accueillir les visiteurs le mois prochain. L’ouverture du site le 2 septembre, plus de 50 ans après le début des travaux sur le site, marque la réalisation du projet le plus ambitieux et le plus déterminant de Heizer.

“City” a été décrite comme probablement la plus grande œuvre d’art contemporaine de la planète, s’étendant sur plus d’un mile et demi de long et un demi-mile de large, évoquant l’échelle de sites anciens comme les monticules amérindiens, les métropoles mésoaméricaines et les complexes de dévotion égyptiens. Il est situé dans le Basin and Range National Monument, dans le centre-est du Nevada, sur les terres ancestrales des Nuwu (Southern Paiute) et Newe (Western Shoshoni), à environ 160 miles au nord de Las Vegas.

Pour la première année d’accessibilité au public, seul un nombre limité de visiteurs sera admis, avec inscription préalable obligatoire.

“City” a été décrite comme probablement la plus grande œuvre d’art contemporain au monde. Le crédit: Ben Blackwell

Initialement financée par Heizer lui-même, la construction de “City” a finalement reçu le soutien de nombreux collectionneurs, institutions et marchands influents via la création en 1998 de la Fondation Triple Aught, qui gérera et préservera le site pour les années à venir. La fondation – dont le conseil d’administration comprend Heizer lui-même, le directeur et directeur général du Los Angeles County Museum of Art Michael Govan, le directeur du Museum of Modern Art Glenn D. Lowry, la collectionneuse et cofondatrice de Glenstone Emily Wei Rales et la directrice principale de Gagosian Kara Vander Weg – – a créé une dotation pour la ville avec près de 30 millions de dollars de financement initial.

“Au fil des ans, je comparais parfois le projet” City “de Michael Heizer à certains des monuments et villes antiques les plus importants”, a déclaré Govan dans un communiqué. “Mais maintenant je ne le compare qu’à lui-même. C’est une œuvre d’art consciente de nos impulsions primaires pour construire et organiser l’espace, mais elle intègre notre modernité, notre conscience et notre réflexion sur la subjectivité de notre expérience humaine du temps et de l’espace ainsi que la de nombreuses histoires de civilisations que nous avons construites.”

L’effort de Heizer pour construire “City” a une histoire compliquée de cinq décennies. L’artiste, aujourd’hui âgé de 77 ans, pense qu’il durera des siècles. Le crédit: Marie Converse

Le chemin vers la construction de “City” n’a jamais été simple, impliquant la formation d’énormes monticules de terre, le déplacement de roches et la construction d’énormes structures en béton. Ce processus a parfois été encore compliqué par des facteurs externes. En 2014 et 2015, au milieu des craintes que Basin and Range ne soit rétréci, permettant potentiellement un développement perturbateur près du site “City”, une coalition de dirigeants de musées et feu le sénateur du Nevada Harry Reid se sont battus pour la protection de la région par le biais d’une pétition publique et d’une législation. présenté au Congrès. Et en 2017, alors que l’administration Trump décidait d’ouvrir des terres auparavant protégées à l’extraction des ressources, certains craignaient que le projet de Heizer ne figure parmi les sites en péril.

Peut-être en réponse à de telles menaces, Heizer envisage “City” comme un projet qui durera bien au-delà de la durée de vie de l’art contemporain le plus précieux et le plus difficile.

“Mon bon ami Richard Serra construit en acier de qualité militaire”, a-t-il déclaré dans un profil du New Yorker de 2016 à propos du projet, discutant des œuvres à grande échelle du sculpteur américain. “Ces trucs vont tous fondre. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Incas, Olmèques, Aztèques — leurs plus belles œuvres d’art ont toutes été pillées, rasées, brisées et leur or a été fondu. Quand ils viennent ici pour f* *k ma sculpture ‘City’, ils se rendront compte qu’il faut plus d’énergie pour la détruire qu’elle n’en vaut la peine.”

