La ville de Kelowna sollicite des offres pour le plus grand projet de développement jamais réalisé

La ville a lancé un appel d’offres pour construire le Kelowna Community Campus (KCC), le remplacement du parc de loisirs Parkinson (PRP) vieillissant.

“La ville cherche à remplacer cette installation par environ le triple de la superficie en pieds carrés et cette installation doit inclure une piscine à 10 couloirs et trois gymnases, entre autres commodités”, indique en partie le document.

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le KCC, qui sera construit à côté de l’Apple Bowl, en mars.

Un voyage dans le Lower Mainland en février, pour visiter des communautés dotées d’installations similaires, a aidé plusieurs conseillers à se décider sur le site recommandé pour le nouveau KCC.

La visite comprenait le West Vancouver Community Centre, le Edmonds Community Centre à Burnaby, le Minoru Centre for Active Living à Richmond, le Hillcrest Aquatic Centre à Vancouver, les chantiers navals de North Vancouver et le village olympique de False Creek.

Le projet crée un campus partagé de bâtiments au sein de PRPark et le regroupe avec le PRC, l’Apple Bowl et une nouvelle école prévue. Cela permettrait également à la programmation de s’étendre au parc.

Ce serait le développement le plus important et le plus coûteux que la ville ait jamais vu, avec plus de 130 millions de dollars.

Selon le site Web de la ville, le concours est ouvert jusqu’au 22 novembre.

Conseil municipalVille de KelownaCommunautéLoisirs