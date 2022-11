La ville de Kelowna se prépare car la neige est dans les prévisions – Kelowna Capital News

Prenez vos manteaux d’hiver et vos tuques car la neige est en route vers Kelowna.

Selon Environnement Canada, des averses de pluie vont commencer dans le centre de l’Okanagan vers 15 h jeudi et se transformeront en neige mouillée mêlée de pluie dans la nuit. Avec les précipitations et les températures glaciales, les prévisions annoncent 2 à 4 centimètres de chutes de neige locales avec plus de cinq centimètres dans les zones de terrain plus élevées. Le vent sera également de 20 à 40 kilomètres à l’heure.

Alors que les températures augmentent le vendredi 4 novembre, la neige se transformera probablement à nouveau en pluie.

Avec les chutes de neige dans l’immédiat, la ville de Kelowna prépare ses chasse-neige et d’autres équipements pour les routes.

“Nous avons fini de changer d’équipement pour l’hiver, nous avons plus de 20 000 tonnes de sable sous la main pour la saison et une nouvelle souffleuse à neige est prête pour sa toute première utilisation, ce qui change la donne pour nos opérations”, a déclaré Roadways Operations. Directeur Andrew Schwerdtfeger. « Notre unité sortante avait plus de 30 ans et elle n’a pas pu répondre aux exigences du travail l’an dernier. Le nouveau peut remplir 500 camions par heure. Il sera essentiel pour aider à enlever la neige qui commence à s’accumuler dans les zones où nous n’avons pas suffisamment de stockage de neige.

La Ville sera sur la route pour déneiger, sabler, déglacer et plus dès que la neige commencera à toucher le sol. Les routes à circulation élevée, comme l’autoroute 97 (avenue Harvey), la promenade Gordon et la rue Richter seront dégagées en premier, suivies des routes avec des lignes d’autobus, des zones scolaires, des voies d’urgence et des centres-villes.

La Ville de Kelowna tient à rappeler à tous que chaque résident peut faire sa part pour rendre la neige plus gérable :

déplacer les voitures hors de la rue est possible pour dégager la rue plus rapidement ;

nettoyez vos trottoirs et propriétés;

aidez vos voisins à pelleter qui n’en sont pas capables;

savoir si vous habitez sur un itinéraire enneigé désigné.

