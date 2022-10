La ville de Kelowna se dirige vers un changement de fournisseur de services de transport en commun – Kelowna Capital News

Un deuxième conflit de travail dans le transport en commun en six ans oblige la ville de Kelowna à repenser son contrat avec le fournisseur de services First Transit.

Le candidat sortant à la mairie, Colin Basran, a déclaré qu’il y avait eu des discussions avec BC Transit pour ne pas reconduire le contrat actuel l’année prochaine.

« À la suite de conversations que nous avons eues avec BC Transit, cela ne se produira pas », a déclaré Basran. «Nous avons entamé des conversations avec le ministre des Transports sur ce à quoi pourrait ressembler un nouveau modèle de prestation de services pour notre communauté.»

Basran a fait ses commentaires lors d’une conférence de presse (5 octobre) convoquée par la section locale 1722 de l’Amalgamated Transit Union (ATU) annonçant qu’elle entrait en arbitrage exécutoire pour tenter de résoudre son différend actuel avec First Transit.

Une possibilité pourrait voir BC Transit exploiter le système de transport régional de Kelowna, comme il le fait à Victoria. Basran a déclaré qu’il n’y avait aucun scénario dans lequel la ville gérerait le système de transport en commun.

“C’était une conversation qui a eu lieu la dernière fois que nous étions dans un conflit de travail.”

Basran a ajouté que sa préoccupation concernant un système exploité par la ville est que la moitié du financement provient de BC Transit.

«Nous savons que lorsque les villes prennent le relais, il y a généralement une réduction du financement au fil du temps, et je crains qu’éventuellement, les résidents de la ville de Kelowna ne soient responsables de tous les coûts de transport en commun.»

Basran a déclaré qu’il n’avait pas eu l’occasion de discuter d’un éventuel modèle régional avec Lake Country, West Kelowna, la Première Nation de Westbank et Peachland, mais a ajouté que c’est un sujet qui sera couvert.

Le président de la section locale 1772 de l’ATU, Al Perissini, a déclaré que le syndicat n’abandonnerait pas la lutte pour se débarrasser de la privatisation.

“Ce système est cassé et il doit être réparé et nous continuerons notre combat pour le réparer”, a-t-il déclaré.

First Transit est une société américaine, elle-même détenue par EQT, un groupe d’investissement mondial basé en Suède. BC Transit fait appel à First Transit pour exploiter des systèmes dans plusieurs régions de la province.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC TransitVille de KelownaEntentes salariales avec les syndicats