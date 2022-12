La ville de Kelowna propose une hausse de 4 % de la taxe foncière pour 2023

Les résidents de Kelowna envisagent une augmentation de 4 % de l’impôt foncier pour 2023.

Alors que le conseil se prépare pour les délibérations budgétaires du 8 décembre, le personnel propose une augmentation globale de 4,01 %. Cela équivaut à 91,68 $ pour l’année, ou 7,64 $ par mois, pour une maison individuelle dont la valeur moyenne est déterminée par BC Assessment.

L’augmentation comprend l’introduction d’une taxe de sécurité publique de 1 %.

“Le budget préliminaire donne la priorité à la prudence financière dans un contexte de pressions inflationnistes afin de maintenir l’augmentation de la demande fiscale aussi faible que possible”, a déclaré Doug Gilchrist, directeur municipal. « La rétroaction du public par le biais de projets d’engagement, l’enquête citoyenne semestrielle, la correspondance quotidienne avec le maire et le conseil et ce que nous avons entendu pendant l’élection – tout cela joue un rôle essentiel dans la hiérarchisation des soumissions budgétaires. »

Les résidents peuvent regarder les délibérations budgétaires en direct sur le site Web de la ville de Kelowna, le jeudi 8 décembre à partir de 9 h.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Conseil municipalVille de KelownaTaxes foncièrestaxes