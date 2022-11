La ville de Kelowna parcourt son budget de déneigement

Kelowna glisse près de la ligne sur son budget de déneigement pour l’année.

Jusqu’à présent, la ville a dépensé 2 millions de dollars sur les 2,185 millions de dollars réservés pour 2022. Le gestionnaire des opérations d’infrastructure, Geert Bos, a déclaré au conseil lors de sa réunion du 28 novembre que le dépassement annuel moyen au cours des 10 dernières années était de 200 000 $.

Le rapport de Bos a noté des pressions budgétaires accrues telles que le nouvel inventaire des routes, la demande de la communauté et les coûts des matériaux comme certaines des raisons.

D’autres défis incluent le nombre maximal d’heures de travail autorisées par semaine, qui sont régies par le code national de sécurité (le même que celui des camionneurs) et non par les normes d’emploi de la Colombie-Britannique.

Les heures de travail sont limitées à 70 heures par semaine avec une période de repos minimale de 36 heures. Ce service maximal autorisé devient un problème lors de tempêtes hivernales prolongées telles que la période de tempête de décembre 2021/janvier 2022, indique le rapport.

Les équipes et les entrepreneurs s’occupent de 1 800 kilomètres de route, 440 km de trottoirs, 390 km de pistes cyclables et 40 km de corridors polyvalents dans toute la ville.

