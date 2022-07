La ville de Kelowna «joue avec le feu», les ressources sont insuffisantes pour gérer les incendies

Les pompiers de Kelowna ont été forcés de combattre des incendies avec des effectifs dangereux, selon l’Association des pompiers professionnels de Kelowna.

Jason Picklyk, président de l’association, a déclaré dans un communiqué de presse que la ville avait besoin de deux autres sociétés de moteurs dotées de personnel afin de se conformer à la norme 1710 de la National Fire Protection Association (NFPA).

Il a déclaré que selon les normes NFPA, 28 pompiers devraient être sur les lieux dans les huit minutes suivant la notification. Picklyk a déclaré que le 23 juillet, il n’y avait que 23 pompiers en service, en deçà de la norme établie.

Steve Brandel, maintenant retraité depuis 20 ans du service d’incendie de Kelowna, affirme que la ville dispose d’environ la moitié du personnel minimum recommandé pour combattre un incendie dans l’un des immeubles de grande hauteur de la ville.

“Combien d’appels au réveil faut-il pour que les décideurs budgétaires à l’hôtel de ville jouent avec le feu avec les citoyens de Kelowna et la sécurité de ses visiteurs?” dit Picklyk.

Il a également déclaré que les délais d’intervention étaient aggravés par le manque de personnel du service d’ambulance de la Colombie-Britannique.

Picklyk a déclaré qu’au cours du week-end, les pompiers ont dû mettre leur sécurité en danger pour s’assurer que le public était en sécurité.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownafire