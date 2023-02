La ville de Kelowna demande une évaluation des commodités pour North End

On demande aux résidents de Kelowna quelles commodités ils aimeraient voir dans le nord de la ville.

Les résidents sont invités à sélectionner diverses commodités pour voir combien de croissance serait nécessaire pour financer l’échelle des commodités qu’ils ont choisies.

« Un aspect très important dans la satisfaction des besoins de la communauté est l’allocation des fonds pour les payer », explique Aaron Thibeault, planificateur de projet. “Les revenus générés par le développement rendent la fourniture d’équipements plus réalisable financièrement et, en même temps, ils deviennent plus rentables en desservant plus de personnes.”

L’élaboration d’un plan de quartier pour le North End est en cours depuis 2021, avec plusieurs possibilités d’engagement du public pour guider la croissance future de la région, y compris l’ancien site de Tolko Mill.

La liste des besoins de la communauté pour le North End est basée sur le North End Neighbourhood Plan, issu de l’engagement public précédent, de la vision communautaire d’Imagine Kelowna et du plan communautaire officiel de 2040.

La liste, approuvée par le conseil en août 2022, comprend les grandes catégories suivantes :

Parcs, espaces publics et connexions ;

Espace communautaire ;

Accès local aux besoins quotidiens ; Installations scolaires/de garde d’enfants ;

Abordabilité du logement.

Les résidents peuvent participer à l’exercice avant le 5 mars, et le public et le conseil devraient examiner et donner leur avis sur les options ce printemps.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la ville de Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

logement abordableConseil municipalVille de KelownaCommunautéLogementparcsPlanificationLoisirs