La ville de Kelowna cherche à purger les manifestants du « Freedom Rally » de Stuart Park

La ville de Kelowna va en justice pour tenter d’empêcher les manifestants anti-vaccins d’utiliser Stuart Park pour leurs rassemblements.

Une injonction déposée auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 16 janvier nomme David Lindsay, ainsi que « des personnes inconnues opérant dans le domaine de l’éducation et des droits en common law, John Doe et Jane Doe ».

Dans sa pétition, la ville fait plusieurs déclarations, notamment que les manifestants enfreignent plusieurs règlements en organisant des événements, des processions, des défilés et des marches au parc Stuart et dans les rues de la ville sans permis valide ni autorisation écrite.

La ville affirme également que les rassemblements violent le règlement de bon voisinage en perturbant la jouissance du parc par le public.

Un exposé des faits dans la pétition indique que Lindsay est le co-fondateur et le porte-parole de “Common Law Education and Rights” ou CLEAR

Depuis le printemps 2020, lui et d’autres ont organisé des dizaines de rassemblements à Stuart Park, ainsi que dans d’autres communautés de l’Okanagan, pour protester contre les mandats COVID-19 émis par tous les niveaux de gouvernement.

Lindsay devrait également comparaître devant le tribunal en février et mars pour des accusations d’agression résultant d’un incident survenu en août 2021.

