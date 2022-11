La ville de Kelowna cherche à éloigner les jeunes de la «vie de gang»

Dissuader les jeunes de s’impliquer dans la vie de gang est au centre d’un nouveau programme dirigé par la ville de Kelowna.

C’est le résultat d’un récent financement de Sécurité publique Canada par l’intermédiaire du Fonds pour des collectivités plus sûres (FCBS).

Le BSCF soutient des projets communautaires qui combattent la violence liée aux armes à feu et aux gangs tout en comblant les lacunes dans les connaissances sur les impacts des interventions dans la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

« Les fonds permettent à notre ville de s’associer et de s’engager avec la communauté dans le développement d’initiatives de réduction des gangs de jeunes », a déclaré Darren Caul, directeur de la sécurité communautaire.

Caul a ajouté que la ville recevra un peu plus de 2 millions de dollars au cours des trois prochaines années, à commencer par 202 095 dollars pour 2022/2023.

Le financement initial sera utilisé pour l’engagement du public et l’évaluation des besoins afin de comprendre les problèmes locaux, à partir desquels une stratégie de réduction des gangs sera rédigée.

“Il se concentrera sur la façon dont nous pouvons identifier les jeunes à risque dans notre communauté et faire de notre mieux pour les éloigner de l’attrait qu’offre l’adhésion aux gangs”, a déclaré Caul.

Dans le cadre de cette stratégie, la ville s’est associée plus tôt cette année aux Central Okanagan Public Schools (COPS) et à Surrey Safer Schools Together (SST).

