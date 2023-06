La Ville de Genève approuve un nouveau contrat de 5 ans pour la collecte des déchets – Shaw Local

GENÈVE – Le conseil municipal de Genève a approuvé le 5 juin un nouveau contrat de cinq ans avec LRS, le fournisseur de déchets de la ville, ont indiqué des responsables dans un communiqué de presse.

Les jours et les services de collecte resteront les mêmes dans le cadre du nouveau contrat, qui s’étendra du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028.

Les résidents peuvent continuer à se débarrasser des ordures avec un modèle de base d’utilisateurs « payez au fur et à mesure que vous jetez » en utilisant des autocollants de déchets ou continuer à s’abonner à leur chariot à ordures LRS.

Les clients continueront également à utiliser leurs chariots de recyclage comme d’habitude.

Les autocollants bleu clair avec une date d’expiration du 30 juin seront valables jusqu’au 31 juillet.

Les résidents doivent être conscients du nombre d’autocollants qu’ils achètent en juin, selon le communiqué.

La ville et LRS travaillent à établir un programme d’échange d’autocollants de rebut dans lequel les résidents pourront échanger leurs autocollants expirés contre de nouveaux. Les détails seront annoncés plus tard ce mois-ci, selon le communiqué.

Le début du nouveau contrat apporte de nouveaux taux de refus pour les vignettes et le service de chariot.

Les autocollants usagés coûtent actuellement 3,10 $.

Le 1er juillet, le coût passera à 3,95 $. La deuxième année, le coût sera de 4,13 $. La troisième année, ce sera 4,32 $. La quatrième année, ce sera 4,51 $ et la cinquième année, le coût sera de 4,71 $, selon le contrat.

Le barème complet des frais est disponible sur www.geneva.il.us.

Les nouveaux autocollants bleus et blancs qui font partie du contrat 2023-28 seront disponibles à l’achat au service des finances de la ville, 15 S. First St. ou en ligne via PayPal sur le site Web de la ville ou chez certains détaillants locaux dans les semaines à venir.

Pour rappel, les autocollants doivent être enroulés autour des poignées des poubelles afin que les conducteurs de LRS puissent les arracher facilement. Les clients qui apposent l’autocollant à plat sur leur poubelle ou leur couvercle risquent de ne pas voir leurs déchets ramassés cette semaine-là.

La collecte des ordures sera retardée d’un jour plus tard que la normale la semaine du 3 juillet en raison des vacances de la fête de l’indépendance. L’horaire normal du jeudi au vendredi reprendra la semaine suivante.

Vous trouverez plus d’informations sur les tarifs des ordures et des services d’ordures à Genève, qui comprennent la collecte des déchets de jardin, un programme de déchets alimentaires et le recyclage des appareils électroniques, sur le site Web de la ville à l’adresse www.geneva.il.us.

Les questions peuvent être adressées au service client de LRS au 844-633-3577 ou par e-mail à [email protected].